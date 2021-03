https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una pandemia que no da respiro en Brasil...

Gustavo Nepote: "Del entrenamiento al departamento y del departamento al entrenamiento"

El santafesino, entrenador de arqueros en uno de los clubes más populares de Brasil, cuenta su experiencia: "Crespo me dice que nunca me vio tan enchufado; es que San Pablo te exige y Volpi es un arquero de 30 años que entrena como uno de 20". Por el torneo paulista, quieren que vayan a jugar a Río de Janeiro.

Gustavo Nepote junto a Dani Alves, aquél enorme marcador de punta que jugó con Messi en el Barcelona, emblema de la selección brasileño y que hoy es un "enganche falso" en San Pablo. Crédito: Gentileza



Por Enrique Cruz SEGUIR "El torneo paulista acá estaba parado por la cantidad de casos de Covid que se habían incrementado notoriamente, se reanudó y nos dijeron que debíamos ir a jugar en Río de Janeiro. Nosotros desistimos porque era una locura. Le dimos cuatro días de vacaciones a los jugadores porque venían jugando sin parar, volvimos a entrenar el martes y querían que el miércoles viajemos a Río para jugar con Bragantino. El club se negó. Posiblemente, el miércoles tengamos que viajar para jugar en Río por el torneo paulista, porque acá, en San Pablo, no se juega". Gustavo Nepote ya lleva más de un mes y medio en San Pablo, en un 2021 que arrancó pleno de buenas noticias: campeón con Defensa y Justicia en la Sudamericana y la contratación por parte de uno de los mejores clubes de Brasil y Sudamérica, continuando como uno de los principales colaboradores de Hernán Crespo y para entrenar a arqueros de gran jerarquía. -¿Cómo está la situación con la pandemia? -Muy complicada, el pico todavía no llegó y no es que estamos en una burbuja, pero vamos de la casa al entrenamiento y del entrenamiento a la casa y nos sometemos a dos hisopados por semana. Es como cuando arrancamos el proceso en Defensa y Justicia, el año pasado para jugar la Libertadores y la Sudamericana. -¿Hay alarma o mayor preocupación por la situación?, seguramente te habrás enterado que en Argentina se cancelan los vuelos que llegan desde Brasil, Chile y México... -Acá hay una disputa de poderes a nivel político y eso agrava el cuadro de situación, ahora están poniendo el foco sobre la vacuna, pero la cantidad de gente que se vacunó es ínfima en comparación con la cantidad de gente que vive en esta ciudad. -¿Y cómo los tratan? -De maravillas. La gente nos hace sentir como si fuéramos de su mismo país. Todos están ilusionados con nosotros. Llevamos cuatro partidos recién, somos un cuerpo técnico que también nos abrimos a todos y eso facilitó que la aclimatación sea rápida. Ellos apuestan mucho a nosotros -¿Sienten la misma presión que si estuvieran en River o en Boca? -Si bien no tenemos la posibilidad de jugar con gente, se siente en las redes sociales lo popular que es este club, se nota que la torcida está presente y lo palpamos. Como recién estamos arrancando, generó confianza que hemos ganado dos partidos de los cuatro que jugamos y eso nos da tranquilidad. Todavía no llegaron todas las incorporaciones, se está armando el equipo y pensamos que cuando se normalice el torneo y podamos tener todos los jugadores que queremos, vamos a andar muy bien. -¿Se fijaron en alguno de Argentina? -En Borré y Frías... Pero lo de Borré se empezó a diluir un poco cuando se mencionaron a otros equipos de Brasil que están interesados. Pero San Pablo lo quiere. El diálogo del santafesino con Tiago Volpi. "Tiene 30 años pero entrena como uno de 20", cuenta Nepote. Foto: Gentileza -¿Y vos, en lo personal? -En esta situación es cuando uno más extraña a la familia y a los afectos. La vida es como que retrocedí al año pasado por el problema de la pandemia, me siento como que estoy viviendo como en aquéllos primeros tiempos, pero disfruto mucho el hecho de estar en un club tan importante y exigente. -¿Cómo te llevás con los arqueros? -En Thiago Volpi, encontré ese arquero de primer nivel, superlativo, con una exigencia que ellos mismos me ponen a mí y que me obliga a estar siempre al tope. Y veo que el ambiente es muy receptivo de ambas partes. Tengo un ayudante y eso le da una impronta distinta a los trabajos. La verdad es que hay que estar a la altura de esta nueva y mayor exigencia... Nos reimos con Hernán porque él me dice nunca me vio tan enchufado y con tanta creatividad para el trabajo. A esta altura de mi vida, haberme cruzado con un club como éste, me exige. Estoy al palo con los arqueros, arrancamos 20 minutos antes del horario normal y somos los últimos en terminar. Volpi tiene 30 años y entrena como si fuera de 20, no deja nada librado al azar. -¿Y Dani Alves? -Le transmití el respeto y la admiración, es un tipo agradable, un personaje, un crack... Verlo cómo entrena y a la par de los pibes, es admirable. Le pedí que me comente su experiencia en Barcelona, lo que era Guardiola, Messi, y me dijo que los trabajos que hacemos con Crespo son parecidos a los que hacía con Guardiola. Está feliz con nosotros. -¿Alguna anécdota? -Un día estábamos concentrados y empezamos a escuchar el piano... Nos dimos vuelta y era él quien lo tocaba... ¡Un fenómeno!... Lo estamos haciendo jugar como un doble cinco adelantado. Se tira por los costados también, pero juega de falso enganche, es el que intenta hacer jugar al equipo y es un técnico adentro de la cancha. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

