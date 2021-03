https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 27.03.2021 - Última actualización - 9:35

9:32

Son flamantes puestos que se suman a los que ya venían operando en 4 centros de Distrito. En este caso, la inmunización de adultas y adultos mayores se ameniza con entrañables películas.

Coronavirus Rosario: transforman el cine Lumière como nuevo centro de vacunación contra el Covid Son flamantes puestos que se suman a los que ya venían operando en 4 centros de Distrito. En este caso, la inmunización de adultas y adultos mayores se ameniza con entrañables películas.

Desde este viernes, la Municipalidad de Rosario sumó un nuevo centro de vacunación contra el covid-19 en el Centro Cultural Cine Lumière, ubicado en Vélez Sársfield 1027, del distrito Norte, el que ya empezó a operar con singular ambientación en el marco de la campaña de inmunización que en esta etapa involucra a adultos y adultas mayores.

“Es un hecho muy importante completar el esquema de vacunación en el distrito Norte”, destacó el secretario de Salud, Leonardo Caruana, y explicó: “Con estos puestos de vacunación tenemos la posibilidad de alcanzar 9.000 turnos semanales, pero esto depende del ingreso de dosis, que sigue siendo lento y progresivo en el país”.

“En la medida que podamos tener más cantidad de dosis la cercanía a estos espacios hace que la gente pueda circular mejor y pueda llegar más fácilmente”, apuntó.

Caruana ponderó el espacio elegido, el Cine Lumière, “lo que permite que puedan estar disfrutando de una película y pasarla bien” durante la breve espera, y ponderó “el cumplimiento de los adultos mayores en algo que tiene que ver con la prevención de esta enfermedad”.

El secretario de Salud aclaró que quienes se anotan por primera vez manifestando su intención de acceder a la vacuna “pueden elegir la vacunación en el Lumière, y aquellos que son de la zona pueden ser derivados a este nuevo espacio de vacunación”.

Apuesta a futuro: en todos los barrios

“Hoy se vacuna a los adultos mayores con la dosis de Sputnik, en breve se estarán incorporando otros tipos de vacunas y ante esto estamos analizando todas las posibilidades de seguir descentralizando la vacunación para llegar a toda la población que lo necesita”, indicó Caruana.

“En este sentido hemos avanzado desde la ex Rural a los Centros Municipales de Distrito y podemos empezar a pensar en la red de Centros de Salud como lugares de vacunación”, amplió el funcionario aclarando que con otros tipos de vacunas “su sistema de cadena de frío es distinto y pueden estar dentro de las modalidades de vacunación habituales”. “Con estos requerimientos podremos vacunar aún más y provocar una masiva vacunación, siempre dependiendo de la llegada de dosis, que esperamos se acelere en las próximas semanas”, cerró el titular de Salud.

El novedoso dispositivo en el Lumière se logró con los aportes de las secretarías de Cultura y de Modernización y Cercanía, que aportó equipamiento y coordinó los trabajos para garantizar la conectividad en un lugar emblemático y en un mes en el cual se reinició la actividad de cine, lo que también se dio en la emblemática sala del distrito Norte.

El pinchazo no se siente

Elba Gigena contó con alegría que el lunes su nieta la anotó, ella estaba en casa de una hermana, y "ayer (por el jueves) me llamaron para vacunarme, hoy ya estoy vacunada, es una alegría total, más no puedo pedir". También describió: "Le pregunté a la chica ¿duele?, no duele nada, me dijo y ni sentí el pinchazo, ¡Nada!", se entusiasmó Elba, y agradeció la atención recibida, "una atención hermosa, bien distribuido todo, nos han atendido muy bien, no se puede pedir más".

En otras butacas, con la debida distancia, aguardaba "el alta" Ana Maciel acompañada por Cristina, su cuñada: "Todo fue muy bien, muy buena atención desde que entramos hasta que salimos, no esperamos mucho", contó, y Cristina aportó: "Está recontenta", todo sin distraerse mucho de la pantalla donde se proyectaba la película de Charles Chaplin.

María Adoración Mateo Gañán fue con su esposo, que se había vacunado un día antes en el Centro Municipal Distrito Noroeste: "Muy buena atención, vivo en Empalme, me anoté en el Noroeste y me derivaron acá, todo resultó perfecto, ninguna queja, esperamos seguir bien, con salud y que llegue la segunda dosis de la Sputnik", expresó.

"Tengo miedo, tengo artrosis, no sé si sufriré del corazón", decía con todos sus temores Ana María Miotti (83), quien fue vacunada en su asiento mientras miraba la película. Llegó el enfermero, le pidió que respirara profundo, pasó el algodón embebido en alcohol, le colocó la inyección y le dijo: "Ya está, ¿viste que no te dolió?, felicitaciones, ahora quedate acá a esperar unos minutos". ¿Ya está?, preguntó ella, y expresó ¡gracias!.

En tanto, el dispositivo de tránsito dispuesto por la Secretaría de Control y Convivencia permitió que muchos adultas y adultos mayores con problemas de movilidad fueran vacunados sin bajarse del vehículo con el que llegaron al lugar.

Los turnos se gestionan en la página web de la provincia de Santa Fe www.santafe.gob.ar/ms/santafevacuna. Los vacunatorios funcionan de 8 a 12 y de 13 a 18.