Video: los restos de un cohete de SpaceX provocaron un espectáculo de luces en el cielo

¿Son meteoritos o naves espaciales? Ninguna de las dos, el video viral en redes sociales se trata en realidad de basura espacial arrojada por el cohete Falcon 9 de SpaceX.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos, las luces brillantes que se pudieron ver la noche del jueves en el cielo de Oregón eran parte de los restos del cohete que se desintegró al entrar a la atmósfera.

El asombroso espectáculo captó la atención de varias personas que aprovecharon para grabar en video el conjunto de puntos brillantes y estelas de luz que surcaban lentamente por el cielo antes de desvanecerse.

El video viral provocó distintas reacciones en redes sociales, donde algunos internautas habían sugerido que el fenómeno podría tratarse de una lluvia de meteoritos, mientras que otros bromeaban que se trataba de naves espaciales para una invasión alienígena.

Medios locales habían informado que el fenómeno se observó poco después de las 21:00 horas locales, y los usuarios publicaron videos de la basura espacial del cohete SpaceX que se vio Washington y Oregón, ambos en el noroeste de Estados Unidos.

So this UFO was just seen over Washington and Oregon. WELCOME our new ALIEN OVERLORDS! pic.twitter.com/Y6X8gl8gKV