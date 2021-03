https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Proyección del comportamiento hidrológico

La laguna Setúbal seguirá baja pero no se debería "secar" como el año pasado

El río Paraná continuará bajo y existe la posibilidad de que se produzca un escenario parecido al del año pasado. Aunque los especialistas estiman que no debería descender tanto. Así lo indican las proyecciones del Instituto Nacional del Agua.

Mayo 2020. Así estaba la Setúbal pace poco menos de un año atrás, y puede volver a presentar el mismo escenario de bajante. Crédito: Mauricio Garín

Por Nicolás Loyarte SEGUIR Las noticias no son buenas para laguna Setúbal, como tampoco lo son para las localidades del resto del curso del río Paraná (la laguna es un afluente) y, en consecuencia, para los habitantes de todas sus orillas. El pronóstico del Instituto Nacional del Agua (INA) señala que el río volverá a los niveles bajos que experimentó durante el año pasado, aunque su altura no debería alcanzar los picos mínimos históricos del 2020. Por lo tanto es probable que la laguna permanezca muy baja, aunque no se debería volver a "secar", con la consecuente aparición de los grandes manchones de arena y arcilla (y luego la vegetación) que emergieron sobre la superficie el año pasado. El último informe mensual del INA sobre los posibles escenarios hidrológicos en la Cuenca del Plata durante el período marzo, abril y mayo, advierte en cuanto al clima para el Litoral argentino que habrá "un trimestre con condiciones normales a secas". En consecuencia, la atención en materia hidrológica estará centrada en "la probable persistencia de lluvias muy acotadas", indica el informe. "De verificarse la tendencia climática, podrían reproducirse las condiciones de sequía / bajante observadas en el otoño de 2020", advierte el mismo. Mal pronóstico En la actualidad el río Paraná en Santa Fe permanece apenas por encima de los 2 metros de altura. Aguas arriba, la evolución hidrológica actual y perspectiva indica una tendencia "descendente predominante" sobre el río Paraguay, un "aporte acotado inferior al normal" en el río Paraná en jurisdicción de Brasil, un "retorno a aguas bajas" en el Iguazú, un "caudal estable inferior al normal" para el río Paraná en su tramo paraguayo-argentino, y un "retorno a aguas bajas" en el resto de ese río, pasando por Santa Fe hasta su desembocadura en el Río de la Plata. En ese sentido, "la tendencia climática regional define un escenario hídrico inferior a lo normal por lo menos hasta mayo", señala el informe del INA. Y en particular para Santa Fe indica el mismo que "el nivel continuará disminuyendo en el corto plazo hasta estabilizarse en el orden de 1,90 m., netamente en aguas bajas". Por todo lo antedicho, "la actual perspectiva climática obliga a revisar permanentemente las previsiones, ante la probabilidad de reproducirse las condiciones observadas durante la sequía / bajante del otoño 2020", concluye el informe que lleva la firma del subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del INA, Ing. Juan Borús, entre otros. Monitoreos En el marco de ese monitoreo permanente, los especialistas de todo el país convocados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se reunieron de forma virtual este viernes y, con los distintos informes de seguimiento "en la mano" determinaron -en líneas generales- que hasta el momento se mantiene el mismo panorama planteado por el INA en su informe trimestral. En dicha reunión de Actualización de las Tendencias Climáticas quedó en claro que "para el extremo noreste de Argentina las perspectivas de lluvia son de normales a inferiores de lo normal, mientras que de Paraguay hacia arriba se esperan lluvias normales", señaló Borús en diálogo con El Litoral. "Y esa misma perspectiva se extiende a toda la alta cuenca del Iguazú". "Con todo ello, lo que se espera es que el río Paraná frente a las costas santafesinas no se normalice durante el otoño", advirtió el especialista del INA. "Pero, por otro lado, no hay señales de que se acreciente la bajante como el año pasado", finalizó. "Esa es la visión que se tiene hasta el 30 de junio". Proyección de la altura del Paraná La medición que se estima para la zona de la ciudad de Santa Fe durante los próximos meses es: -30 de abril: 2,36 m. -31 de mayo: 2,42 m. -30 de junio: 2,40 m. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

