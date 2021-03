https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador rojiblanco hizo hincapié en que se crearon situaciones pero que faltó "profundidad y precisión".

El Vasco no se fue para nada conforme Azconzábal: "En el vestuario había incomodidad por no haber ganado este partido"

Juan Manuel Azconzábal giró sus declaraciones luego del partido de este viernes en la avenida sobre la voluntad del equipo en ir en búsqueda de la victoria pero la incapacidad para conseguirlo. Y dejó en claro que no se fue conforme del estadio:

* "En los primeros 20 minutos estuvimos en permanente situación para marcar, tuvimos algunas claras, nos faltó calidad en la ejecución final. Luego, Sarmiento se acomodó y terminó parejo. En el segundo tiempo modificamos algunas cuestiones. El cambio de Blasi fue para buscar una consistencia en la parte derecha que era el único lugar en el que tuvimos alguna aproximación del adversario y en el segundo tiempo no nos patearon al arco".

* "Se hizo un gran esfuerzo, se buscó por afuera, se tiraron centros para aprovechar el juego aéreo, se intentó con el contragolpe pero nos faltó profundidad. Hubo mucho esfuerzo pero no pudimos ganar el partido".

* "Nos faltó el gol, la idea de buscar el arco rival la tuvimos, la idea de ser sólidos atrás también, en todo momento el equipo buscó pero faltó precisión. A los 4 minutos creamos una situación y a los 85 otra. ¿Qué digo con esto? que intentamos en todo momento. A veces no tenemos la justeza y es mi responsabilidad que el equipo mejore y disimule las falencias".

* "Creamos más situaciones antes, en el segundo tiempo, que en los últimos minutos. García, Borgnino y Machuca tuvieron chances antes de ese final en el que el rival estaba cada vez más cerrado y nosotros buscamos a través del juego aéreo o pelotas cruzadas. Es cierto que en esa parte final, el partido se jugó exclusivamente en los 30 o 35 metros finales de la cancha contra el arco de ellos, pero antes de eso tuvimos las chances más claras. Creamos situaciones, nos faltó concretar".

* "A mí me convence ganar, como a todos. Si ganábamos 1 a 0 en el último minuto, las preguntas que me iban a hacer eran otras, seguramente. Así es el fútbol. Nosotros tuvimos una idea futbolística superior y clara. En el segundo tiempo tuvimos cuatro situaciones claras contra ninguna de ellos, no fueron situaciones fortuitas. Si me quedo con algo, sería un conformismo que no me alcanza. Tenemos que concretar. Quizás la solidez defensiva sea lo bueno, pero no me alcanza".

* "Entiendo que hasta ahora no encontré un partido en el que hayamos sufrido la superioridad del rival en forma notoria. Puede ser Lanús, en el segundo tiempo, que nos manejó mejor la pelota. Tenemos que seguir mejorando para que estos partidos no queden en un empate".

* "A veces, estos partidos cerrados se pueden escapar de la mano, pero no nos alcanza. En el vestuario había la incomodidad de no haber ganado el partido".

* "Los jugadores que entraron estaban todos en óptimas condiciones. Acevedo, Zenón y García estaban para jugar. Las modificaciones no estuvieron relacionadas a alguna cuestión física, salvo lo de Portillo, a quién sinceramente no pude ver todavía y me manejé con la información del cuerpo médico que me indicaba que el jugador debía salir".