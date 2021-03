Colón: Burián y Escobar, los contratos que se quieren renovar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tanto el rendidor arquero uruguayo como el lateral-volante izquierdo terminan sus vínculos a mitad de este año cuando finaliza la Copa de la Liga. La idea, con los dos, es prolongar hasta diciembre de 2022 en Colón.

El presidente de Colón, José Néstor Vignatti, que viene luchando con algunas infiltraciones para aliviar dolores físicos en una de sus rodillas, se plantea dos objetivos puntuales y concretos a muy corto plazo para los próximos días: poder acelerar ya mismo las renovaciones de dos contratos que se quedaron "cortos" en el tiempo: el del arquero Leonardo "Cachorro" Burián y el del lateral-volante izquierdo Gonzalo Escobar. Los dos, a los cuales Eduardo Domínguez valora y mucho, tienen fecha de finalización en junio de este año; es decir, cuando termine la actual Copa de la Liga 2021.

En el caso de "Cachorro" Burián, a principios de este año, recibió la oferta concreta arriba de la mesa: abrir el contrato, mejorarlo y poner la firma hasta diciembre de 2022. En ese momento, el mismo golero concedió una entrevista exclusiva a El Litoral y comentó: "Tengo una relación excelente con el presidente, a pesar que no hablamos seguido. Pero cada vez que nos juntamos, arreglamos todo rápido". Incluso, en esa ocasión, los periodistas de este diario fueron testigos de un hecho poco frecuente: el mismo Leo Burián se movilizaba en un coche que era propiedad de Vignatti y que el presidente le había prestado al golero oriental. "Me va a salir caro...jejeje", ironizaba "Cachorro".

La propuesta de Colón es "muy importante" para Burián, pero el tema no pasa por el tema económico sino por una cuestión familiar. Su esposa, docente en Montevideo, junto a sus hijos, siguieron viviendo en Uruguay y son varios años de vivir así distanciados. "Lo ideal sería que me aparezca algo importante de Uruguay y jugar a la pelota al lado de ellos", se ilusionaba a futuro.

Sin dudas, se acerca el momento de tomar la decisión para Leo Burián, porque también Colón deberá buscar un plan alternativo para los caños en caso que "Cachorro" diga que no y se libere en junio. Sin dudas, más allá del buen "guanteo" de Ignacio Chicco, el sabalero saldrá fuerte al mercado (¿Arboleda?) si si se va Burián a Montevideo. Otro tema que facilita el diálogo Vignatti-Burián es que "Cachorro" se maneja sin representante.

El otro tema que preocupa y ocupa al presidente José Vignatti es el del Gonzalo Escobar, el lateral-volante por izquierda que levantó muchísimo su nivel de la mano de Eduardo Domínguez, más allá que perdió la titularidad en los últimos partidos.

Como se sabe, cuando lo buscó como refuerzo, Colón pagó 10 millones de pesos por el 65 por ciento de la ficha al club de origen: Temperley. Por lo tanto, Escobar es hoy por hoy capital de Colón, algo que se perdería sino logra renovar el contrato antes del 30 de junio.

A diferencia de lo de Burián, donde el diálogo es "cara a cara" de Vignatti con el arquero sin intermediarios; en el caso de Escobar hay un cortocircuito importante del propio presidente sabalero con los representantes del lateral-volante.

Más allá de ésto, el lunes se llevará a cabo una reunión final entre el máximo dirigente de Colón y el mismo Escobar. Por lo que trascendió, Vignatti preparó una muy buena oferta para buscar el "gancho" hasta diciembre de 2022, pero no quiere intermediarios. Eso sí, en el caso del zurdo marcador, le quiere encontrar un "sí o no" esta semana que se inicia, para no desgastar la negociación.

Así las cosas, las renovaciones de Leo Burián y Gonzalo Escobar son los objetivos primordiales del presidente José Vignatti en los próximos días para el Mundo Colón. A su vez, aunque ya se trata de una carrera más de largo aliento, está la renovación de Eduardo Domínguez, el entrenador del plantel profesional. "Estamos empezando, de a poco, a conversar con Colón, porque quieren que Eduardo siga en el club", reconoció el mismo Juan Luis Berros, representante del "Barba" y de Marcelo Gallardo, el DT de River.

La reserva de "Chupete", lunes a las 10

Tal como ocurrió con todos los escenarios de Primera División, las precipitaciones caídas fueron importantes en cada lugar de la Argentina, por lo que se priorizó la integridad de los campos (principales y alternativos), motivo por el cual se suspendieron los partidos de la divisional reserva que siempre se juegan los viernes a la mañana.

Por lo tanto, cada club local realizó la comunicación oficial correspondiente: "Debido a las inclemencias climáticas el partido que estaba previsto ante Colón (SF) fue postergado para el lunes a las 10, en el predio de Galván", expresó en sus redes sociales el "Calamar".

En consecuencia la reserva afista del Club Atlético Colón, de la mano de Adrián "Chupete" Marini, estará jugando el lunes en uno de los tantos predios que tiene Platense (en este caso tiene uno en Galván y otro en Benavídez).