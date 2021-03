https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 27.03.2021 - Última actualización - 13:19

13:15

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Llegan cartas y línea directa

Llegan cartas

Excelente atención en el vacunatorio de la Esquina Encendida

LILIA A. BACHINI

Fui a vacunarme con mi hijo, y mi sorpresa fue realmente grande e importante, pues nunca me imaginé que la organización, el respeto y el cuidado de los trabajadores de la salud y afines fuesen tan prolijos como lo llevan a cabo.

Cualquiera diría que estoy exagerando, pero la afluencia de gente que iba y venía me lo demostró. Realmente fue un impacto para bien, del que no me hubiese imaginado jamás hasta no verlo con mis propios ojos.

Hombres y mujeres de 80 y hasta 90 años, contentos por combatir ese virus maligno, mediante la vacuna, que conocemos en forma incierta pero que nos da la esperanza de vivir sin temores.

¿Qué logramos? Logramos una gran prevención de la propagación del virus y también a nivel psicológico cierto alivio mental, al saber que la vacuna nos está protegiendo.

Gracias a todos los trabajadores de la salud por ayudarnos e indicarnos el camino correcto para combatir a este virus, que tiene en vilo al mundo entero. Ojalá salgamos airosos.

****

Las vacunas, un problema global

UNA LECTORA

"Quiero decir que en lugar de quejarse por la lentitud de la vacunación, que tiene sus causas conocidas por todos y no solo de nuestro país, hay que informarse mejor sobre la globalidad del problema, y seguir cumpliendo con los requisitos del protocolo: uso del barbijo, bien colocado, y distancia social. Están amenazando con ir a exigir una vacunación que no corresponde o cuando no se tiene todavía el turno, lo que me parece muy prepotente de parte de una lectora que se comunicó con el diario y se le publicó ese mensaje. Las personas que están atendiendo en la Esquina Encendida lo hacen de modo excelente. No merecen este desconocimiento de la tarea que cumplen. Esa señora se ha descontrolado. Todos tenemos ansiedad, pero tenemos que controlarnos".

****

Iluminación y seguridad

HÉCTOR ALARCÓN

"Al intendente Jatón: cuando usted se reunió con las 16 vecinales prometió colaborar con la seguridad. Por parte del Municipio esto significa hacerse cargo del alumbrado público. Lo invito en horas de la noche a recorrer Estanislao Zeballos. Desde Gral. Paz y Blas Parera y continuación. Es más fácil contar las luces prendidas que las apagadas. Contando las que funcionan le sobran los dedos de las manos. ¡¡Falta iluminación!! Eso es parte de la seguridad, de su trabajo también, señor intendente".

****

Corte de luz reiterado

VECINA DE ALTOS DEL SAUCE, SAUCE VIEJO

"Gracias a un comentario que ustedes publicaron, que decía que hacía varios días que estábamos sin luz, en calle Suecia al 1100, el servicio fue restituido por empleados de la comuna. Había un cortocircuito en el cableado y se dieron cuenta, por suerte; pero, bueno, nuevamente estamos sin luz. De modo que preguntamos a qué se debe, si es porque pusieron un foco que duró poco, si es que nuevamente hay problemas con el cableado. Lo cierto, reitero, estamos sin el servicio de energía eléctrica. Ya la cortaron dos veces. No hay tormenta. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Otra cosa: tengan en cuenta la cantidad de ramas de árboles que están sobre y entre el cable de preensamblado. Eso no es controlado por nadie".

****

Compromiso ciudadano

MIRADA ATENTA

"El relajamiento social caracteriza el comportamiento en tiempo de pandemia como el actual. Se vio en la concurrencia a la Basílica de Guadalupe, sin barbijo ni distancia social, y hasta con efusivos abrazos en el altar, con el obispo presente. Se ve en la aglomeración en los cajeros de los bancos, caso típico del Banco de Santa Fe de 25 de Mayo, casi Tucumán. ¿Por qué no se espera afuera, si todos no pueden operar al mismo tiempo?, con personal de seguridad presente pero que no logra ordenar. ¿Hasta cuándo va a seguir muriendo gente, enfermándose, sin que otros tomen un poco de responsabilidad? Pido por favor que publiquen este llamado de atención".