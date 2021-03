https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 27.03.2021 - Última actualización - 16:57

16:54

El sub jefe de las fuerzas policiales provinciales de Jujuy brindó declaraciones sobre el asunto.

Jujuy Confirmaron que la oficial de policía lesionada en el natatorio fue empujada por un compañero El sub jefe de las fuerzas policiales provinciales de Jujuy brindó declaraciones sobre el asunto. El sub jefe de las fuerzas policiales provinciales de Jujuy brindó declaraciones sobre el asunto.

La noticia sobre las lesiones que sufrió una mujer policía en el marco de unos entrenamientos en el natatorio "Miguel Ángel López", causó conmoción en toda la sociedad jujeña.

Sobre este tema, Sergio Carrizo, sub jefe de la policía de la provincia dio su versión de los hechos, confirmando que el incidente sí involucró a dos miembros de las fuerzas jujeñas.

"Efectivamente el 14 de febrero se estaba llevando adelante en el natatorio un curso de natación, un adiestramiento. En circunstancias en que un personal femenino estaba en la rampa por ingresar a la pileta, es empujada por otro personal policial. Lamentablemente cayó mal la chica y tuvo algún tipo de lesiones. Es lo que le puedo decir", indicó el funcionario policial, quien agregó que "por supuesto denuncia hay del personal policial. En lo que se refiere a materia de acoso, no puedo decir nada porque es materia de investigación. La fiscalía que corresponde, está investigando y viendo ese tema".

Sobre la situación de la persona involucrada en este hecho, Carrizo comentó que "nosotros internamente iniciamos un sumario administrativo en contra de cualquier personal policial que cometa cualquier hecho delictivo. Cabe aclarar que la parte delictiva judicial, es aparte de lo nuestro, que es una investigación interna administrativa. Y ahí se determinará el tipo de sanción que le cabe al personal policial"

Finalmente, el sub jefe de la policía provincial, explicó y aclaró que sobre hechos de acoso por parte de superiores a subordinados femeninos dentro de las fuerzas que "en primer lugar no me consta que haya muchas denuncias en contra del cuadro de oficiales de la policía, por parte del personal femenino policial. Si así fuere, nosotros tomamos cartas en el asunto. Ya tenemos directivas de actuar conforme a estos hechos. En el caso de que haya algún tipo de estos sucesos, iniciamos un expediente judicial a cargo de la fiscalía que corresponda e internamente iniciamos el sumario administrativo".