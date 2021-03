El italiano "Peco" Bagnaia se quedó con la pole del Moto GP en Qatar

El italiano Francesco Bagnaia, con Ducati, se quedó hoy con su primera pole position en el Moto GP y bajó el récord del circuito de Losail, Qatar, en el marco de la primera fecha del campeonato mundial de la especialidad, que se correrá mañana.

Bagnaia marcó un tiempo de 1m52s772 para recorrer los 5.380 metros del trazado de Losail y bajó el récord de 1m53s380 que había establecido el español Marc Márquez, con Honda, y ganador de seis títulos de Moto GP en el segundo ensayo de 2019.

