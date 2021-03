https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 27.03.2021 - Última actualización - 21:00

20:42

El equipo de Pigliacampo sumó una gran victoria ante Colón de San Justo, con gol de Marcelo Rolón. El "Rojo" de Santo Tomé ganó los cuatro partidos que disputó y es único líder del Apertura liguista con 12 puntos.

Líder con puntaje ideal Independiente puso de fiesta a su gente El equipo de Pigliacampo sumó una gran victoria ante Colón de San Justo, con gol de Marcelo Rolón. El "Rojo" de Santo Tomé ganó los cuatro partidos que disputó y es único líder del Apertura liguista con 12 puntos. El equipo de Pigliacampo sumó una gran victoria ante Colón de San Justo, con gol de Marcelo Rolón. El "Rojo" de Santo Tomé ganó los cuatro partidos que disputó y es único líder del Apertura liguista con 12 puntos.

Estos resultados se sienten en las entrañas. Y se disfrutan con el alma, con el corazón. Siempre. ¿El juego?, entretenido de principio a fin. Porque cuando Colón fue mejor y sacudió el palo del arco de Independiente, los jugadores locales duplicaron esfuerzos y también tuvieron sus situaciones de riesgo. Porque el orgullo moderno no repara demasiado en cómo llega el triunfo. El tema es descargar esa mezcla de rabia y felicidad, sin ataduras. La gente del "diablo" santotomesino puede dar fe.

Independiente se alzó, legítimamente, con el triunfo. Ni hablar de merecimientos, porque no hubo un equipo que desequilibró la balanza con su funcionamiento. Y en la paridad, la embocó Marcelo Rolón cuando recibió un toque de jerarquía de Joaquín Duré. El remate con mucha potencia y con destino de ángulo derecho del arco de Aragón, tuvo su festejo particular adentro y la lucha de los históricos hinchas de Independiente que no pararon de festejar el tanto, el triunfo y la punta en la tabla.

El resultado se cotiza aún más porque se trató de un Colón de San Justo protagonista y porque el equipo de Pigliacampo supo como resolver ante la adversidad situaciones complejas de un rival de mucha jerarquía.

La liga santafesina de fútbol en fotos

Varios escoltas

El "Rojo" es único líder pero tiene muchos perseguidores a tres puntos. Uno de ellos es La Salle, que venció como visitante 3-1 a San Cristóbal. Los goles del "Colegial" fueron de Nicolás Bianco (2) y Agustín Zapata, mientras que para el local marcó Gustavo Coll. Otro es Unión, que venció 1-0 a Cosmos con gol de Claudio Peralta.

Ateneo, que también tiene 9 puntos venció 2-1 a Newell's como visitante con goles de Conrado Peralta Pino y Martín Degrave (Nicolás Retamoso para el local) y las mismas unidades suma Ciclón Racing, que se impuso 2-1 sobre Guadalupe a domicilio.

SÍNTESIS

Independiente 1

Colón SJ 0

Independiente: Hernández; Fritzler, Leal, A. Rolón, M. Rolón, Saccone, Aguirre, Villalba, Duré, Flores y Colombaro. DT: Mario Pigliacampo.

Colón SJ: Aragón; Juárez, Blesio, Falcón, Russo, Farías, Albano, Torres, Sonsogni, Bertola y Leiza. DT: Hernán Cardozo.

Gol: en el segundo tiempo, 34m. Marcelo Rolón (I).

Cambios: Rojas por Aguirre, Maidana por Flores (I); Riveros Sonsogni y Benítez por Leiza (CSJ).

Cancha: Independiente.

Árbitro: Mariano González.

Reserva: Independiente 1-Colón SJ 2.

Sp. Guadalupe 1

Ciclón Racing 2

Sp. Guadalupe: Ramos; Panizza, Pablo Gómez, Domínguez, Rios; Ballhorst, Buschiazzo, Acosta, Alcaraz; César Gómez y Solver. DT: Oscar Escher.

C. Racing: Gerold; Ballarini, Juan Ruiz Díaz, Nuevo, Flores; Fernández, Torres, Canalis, Carlos Ruiz Diaz; Bogao y Tarragona. DT: Julián Calvet.

Goles: en el primer tiempo, 7m. Fernández (CR) y 32m. Acosta (SG). En el segundo tiempo, 8m. Canalis (CR).

Cambios: Giampetruzzi por Ballhorst, Ledesma por Solver, Battaglia por Domínguez (SG). Perret por Flores, Ceccheto por Canalis, Mariaux por Tarragona (CR).

Árbitro: Manuel Sánchez.

Cancha: Sp. Guadalupe.

Reserva: Sp. Guadalupe 3 - 1 Ciclón Racing.

Cobertura: Álvaro Fantini.

Otros resultados

Sanjustino 2-Nacional 4; La Perla 3-Argentino 2; El Quillá 2-Colón 1; Pucará 1-El Pozo 1 y Gimnasia 0-Universidad 2.

La que viene

El próximo fin de semana se jugará la 5ta fecha, con estos partidos: Colón SJ-Gimnasia, UNL-Newell's, Ateneo-Pucará, El Pozo-El Quillá, Colón-La Perla, Argentino-Unión, Cosmos-Sp. Guadalupe, Ciclón Racing-Sanjustino, Nacional-San Cristóbal y La Salle-Independiente.

"Este es un gol para dedicárselo a la gente, al cuerpo técnico, a mi familia y a los dirigentes que todos los días nos ofrecen lo mejor para trabajar. Especialmente, se lo quiero dedicar a mi familia. Esto recién comienza pero estamos cada vez mejor". Marcelo Rolón, Volante de Independiente

POSICIONES TORNEO APERTURA PRIMERA "A"

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif

Independiente 12 4 4 0 0 5 1 4

La Salle 9 4 3 0 1 9 3 6

Unión 9 4 3 0 1 8 2 6

C. Racing 9 4 3 0 1 8 4 4

Ateneo 9 4 3 0 1 4 2 2

UNL 8 4 2 2 0 5 2 3

Colón 7 4 2 1 1 6 4 2