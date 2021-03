https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 28.03.2021 - Última actualización - 9:56

9:54

La iniciativa propone que se envase el principio activo en el país para facilitar la distribución de las dosis.

Proyecto de ley Proponen expropiar el laboratorio de Garín donde se fabrica la vacuna de AstraZeneca La iniciativa propone que se envase el principio activo en el país para facilitar la distribución de las dosis. La iniciativa propone que se envase el principio activo en el país para facilitar la distribución de las dosis.

Un proyecto de ley será presentado el próximo lunes en el Congreso para expropiar el laboratorio donde se produce el componente activo de las vacunas contra el coronavirus desarrolladas por la Universidad de Oxford y la firma anglosueca AstraZeneca y así propiciar que sean envasadas en el país y no en México.

La iniciativa fue elaborada por los integrantes del Frente de Izquierda y apunta a "plantear que inmediatamente se declare de utilidad pública el laboratorio (mAbxience) propiedad de Hugo Sigman, sujeto a expropiación y se instrumenten los mecanismos para que se puedan envasar las vacunas aquí", además de "frenar los envíos al exterior y poner la vacuna acá".

Así lo anticiparon los diputados nacionales Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano durante la sesión especial de este sábado.

Del Caño se quejó de que la producción argentina y el envasado en México "es un acuerdo entre el magnate Slim y Sigman".

Tenés que leer

"Pero incumplieron los acuerdos, no llegaron las vacunas que se producen aquí. Esto no es cualquier cosa: de esto depende la vida de muchos adultos mayores y aquellos que tienen enfermedades prevalentes", remarcó el cordobés de 41 años.

Y añadió: "Hay que tomar medidas urgentes, drásticas, inmediatas: no pueden estar los intereses de los grandes laboratorios por encima de los de la gente".

"Las vacunas que no están en nuestro país están en Garín: no en China, en Rusia o Eslovenia. Están en Garín y se tienen que usar acá. Se producen 24 millones de dosis por mes, que después se envían a otro delincuente, como Carlos Slim, que dice `no tengo frasquitos y no puedo fraccionar´, una mentira total", lanzó su compañero de bloque Juan Carlos Giordano.

Junto con la presentación del proyecto, la izquierda realizará el próximo lunes a las 13:00 una protesta frente a la fábrica ubicada en la localidad bonaerense de Garín.

Tenés que leer

El laboratorio mAbxience se define como "una compañía global a la vanguardia en biotecnología, con más de una década de experiencia en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos biofarmacéuticos".

Fue fundado por el médico especializado en psiquiatría Hugo Sigman, quien desde 2013 es presidente de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB).

El presidente Alberto Fernández anunció en agosto de 2020 que la Argentina y México producirían la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y la empresa farmacéutica AstraZeneca, que se distribuirá para Latinoamérica.

En aquella conferencia de prensa en Casa Rosada, el mandatario había subrayado que la decisión de AstraZeneca de elegir al laboratorio argentino mAbxience representaba "un inmenso desafío para la industria nacional".