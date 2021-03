https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 28.03.2021

10:00

Si lo aprueba el Senado será ley Las 10 claves del proyecto de reforma de Ganancias que fue aprobado en Diputados

Tras 20 horas de debate, se aprobó este domingo en Diputados el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias, que pasó al Senado, buscando la última aprobación para ser ley.

Las 10 claves de la reforma

1- Piso de $ 150.000

El proyecto sobre Ganancias que impulsa el oficialismo modifica el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta $ 150.000 brutos.

Los trabajadores que cobren entre 150 mil y 173 mil pagarán ganancias, pero la AFIP establecerá deducciones para evitar grandes diferencias entre los que deben tributar y los que están exentos.

La actualización del piso para estar exento de ganancias se ajustará por el RIPTE (promedio de variación salarial que elabora la de Secretaria de Seguridad Social).

2- Beneficiarios

Esta medida beneficiará a 1.267.000 personas, del total de dos millones de asalariados registrados que actualmente pagan ese tributo.

3- Aguinaldos

Se incluyó un cambio sobre el Sueldo Anual Complementario. Con la sanción de la Ley se eximirá del pago del tributo a los aguinaldos con base en sueldos de hasta 150 mil pesos.

4- Devoluciones

Como se trata de un impuesto anual será retroactivo al primero de enero, con lo cual se devolverá el dinero que se ha descontando de los salarios en el primer trimestre y se excluirá del cálculo del gravamen el aguinaldo de los que están beneficiados con esta medida.

5- Jubilados

La ley establece que un jubilado, para acceder al beneficio de no pagar Ganancias si gana menos de 8 haberes mínimos ($ 165.000), no puede tener otros ingresos distintos a la de la jubilación. Por caso, si tiene intereses de un plazo fijo pierde el beneficio. Se propone flexibilizar ese punto estableciendo un monto mínimo de ingresos por debajo del cual no se pierde el beneficio.

6- Concubinos

Hoy, la ley permite deducir para el impuesto a las Ganancias solamente al cónyuge. Se ampliará esa deducción al concubino o concubina.

7- Zona patagónica

El proyecto incorporará un artículo que establezca que se mantiene vigente el beneficio del 22% adicional para la zona Patagónica. Esto beneficia a cerca de 83.500 empleados y jubilados que pagarán el impuesto en esta zona, pero con una menor carga tributaria.

8 - Personal de Salud

El personal de Salud seguirá eximido de pagar el impuesto a las Ganancias por guardias u horas extra hasta el mes de septiembre.

9 - Guardería

Los gastos de guardería de niñas y niños de hasta tres años no pagarán ganancias hasta un tope anual de $ 67.000.

10 - Hijo discapacitado

Se duplica la exención por hija o hijo discapacitado (de $ 78.833 a $ 157.666).





Otros cambios que quedarán exentos del pago del impuesto los ingresos en concepto de provisión de ropa, equipamiento del trabajador para uso exclusivo de sus funciones y otorgamiento de pagos por capacitación.