Imágenes satelitales del impacto del bloqueo causado por el Ever Given

Hasta este viernes, había 237 embarcaciones estancadas en el canal, según datos recogidos por EFE de Leth Agencies, que ofrece servicios logísticos en varios canales y estrechos del mundo.

El bloqueo interrumpió el paso entre Asia y Europa de mercancías por un valor estimado de US$ 9.600 millones cada día, de acuerdo a la consultora Lloyd's List Intelligence.

Más del 12% del comercio mundial se mueve a lo largo de la ruta, según datos de Autoridad del Canal de Suez.

Las imágenes de satélite capturadas por la Agencia Espacial Europea muestran la acumulación de naves creadas por el Ever Given atascado accidentalmente, que está profundamente alojado en el suelo arenoso del canal.

A la izquierda hay un día normal de tráfico de barcos (21 de marzo). A la derecha, el creciente atasco alimentado por el canal bloqueado (25 de marzo).

