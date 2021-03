https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador sabalero, esperanzado pero mesurado...

El "partido a partido" de Domínguez

Corrigió a tiempo con los cambios los problemas que observaba cuando terminó el primer tiempo. Dijo que "en la última media hora jugamos al ciento por ciento y así debe ser, porque si no, no alcanza".

Eduardo Domínguez hizo las correcciones a tiempo y encontró respuestas adecuadas en el banco de relevos. Crédito: Matías Nápoli



Eduardo Domínguez fue cauto, habló de ir partido a partido, marcó una profunda autocrítica respecto de lo que fue el primer tiempo del equipo -al que calificó de muy malo- y también se refirió al por qué efectuó cuatro modificaciones entre el entretiempo (sacó todo el flanco derecho) y los quince primeros minutos de esa parte final, sobre todo cuando ingresaron Pierotti y Morelo, que fueron decisivos para que el partido se incline a favor de los sabaleros. * "Veía que nos estaban provocando mucho por el sector derecho con Bogado y Bertolo, también nos estaba costando la salida por ahí, generar juego con Facundo Garcés y Eric Meza. Lo tenemos que solucionar como equipo, no es responsabilidad de ellos, ni de 'Facu' ni de Eric. Tuvimos las opciones en el banco para solucionarlo". * "Jugamos al ritmo de Platense durante un largo rato y recién nos dimos cuenta a partir de la desventaja de que podíamos dar y exigirnos más. Encontramos desequilibrio por adentro, combinaciones para generar rompimientos y espacios por adentro y por afuera. A partir de la desventaja se dio lo que pretendemos y lo que somos". * "A Wilson le pedí que busque la profundidad, es muy inteligente, sabe cómo ampliar la defensa y picar al espacio y generar situaciones. Santiago Pierotti entró muy bien, con ritmo. Entiendo que a Bernardi y a Farías les estaba costando, estaban desacoplados, lentos en el primer tiempo. No se nos estaba dando. Bernardi jugó su primer partido en el año y Facundo Farías levantó mucho en el segundo tiempo, metió un tiro en el palo". * "La clave fue tener paciencia y no desesperarnos. El primer tiempo fue muy malo, el inicio del segundo no fue el mejor, hubo cinco minutos de desacople, pero tuvimos juego, espíritu y valentía para ir a buscar el resultado. Debíamos tener paciencia para encontrar el pase preciso y el espacio adecuado para lastimar. Lo hicieron de muy buena manera". * "Hablé con el Pulga, se sentía bien y sabíamos lo disputado que era este partido y lo que nos viene, que es el sprint final de este torneo. No sabíamos las dificultades y lo que podía traerle aparejado el hecho de jugar este partido en las condiciones en las que estaba. Preferimos que no pase sobresaltos y que esté a disposición para que pueda jugar al ciento por ciento. Si no estamos así, no nos alcanza. Hoy quedó demostrado en la última media hora, cuando ví que el equipo jugó al ciento por ciento". * "Hoy dieron pruebas de que hay que estar al ciento por ciento y allí somos un equipo difícil para cualquiera". * "Tenemos que ir partido a partido y dando pasos seguros. El tiempo determinará para qué estamos. Recién pasamos la primera mitad de un torneo corto y luego, cuando termine esta etapa clasificatoria de 13 partidos, hay cuartos de final, semifinal y final. El triunfo queda en la historia ya mismo, hay que ponerse a pensar en el rival que viene y yo sueño con lo mejor pero con los pies sobre la tierra. Queda mucho camino por delante". * "Wilson Morelo estuvo trabajando mucho y duro. Ya estaba para el partido pasado, pero era apresurar un tiempo que él necesitaba y que debíamos darle. Recién jugó 30 minutos y necesitamos que complete 90. Sabemos lo que nos puede aportar y cuando estén todos en condiciones, bienvenido será el problema que se nos puede presentar para armar el equipo". * "Cuando uno tiene alternativas, va a depender de lo que uno cree o piensa que es lo mejor para jugar y atacar. Estamos a la espera de Alexis Castro y esperemos que esta semana se complete el plantel y que crezca el equipo". Tenés que leer Así quedaron las tablas de posiciones tras los partidos del sábado "Nos desacomodamos en dos jugadas y perdimos el partido" Juan Manuel Llop, el entrenador de Platense, hizo hincapié en el desorden de su equipo a partir del primer gol de Colón y también en la jugada puntual del segundo (el penal a Morelo). "Hicimos un primer tiempo equilibrado, parejo y anduvimos bien hasta los 15 minutos del segundo. Nos desacomodamos en dos jugadas y ahí perdimos el partido", señaló el entrenador de Platense. Respecto de la salida de Bertolo, un jugador que había complicado en el primer tiempo por el sector izquierdo, dijo que "Bertolo salió porque estaba 'fusilado' y pidió el cambio, no fue por ninguna razón táctica. Pedro no tiene que ver con lo que pasó en segundo gol, donde hubo un pelotazo cruzado a la izquierda del ataque de ellos. Todo lo que pasó en los dos primeros goles lo teníamos previsto y lo habíamos controlado, pero nos desordenamos en ese instante". En cuanto a lo que debe corregir para el futuro, dijo que "no hay que acostumbrarse a perder, porque más allá de buenos momentos que tiene el equipo, como los primeros 60 minutos de hoy, tenemos que entender el camino que es Primera División y no hay que desordenarse como pasó cuando nos hicieron el primer gol porque eso, en Primera, se paga caro". Cuando se lo consultó si el resultado final fue mérito de Colón o defecto de su equipo, dijo que "fue compartido. Los cambios que hicieron ellos le dieron resultadoa y que de un pelotazo del campo rival hagamos un penal, me preocupa". Y completó señalando que "en dos partidos nos desordenamos, hoy y con Godoy Cruz. Hay que tener regularidad en los 90 minutos, no se puede jugar bien un rato y luego caer en el desorden. No es un buen dato que nos hayan hecho 10 goles en 7 partidos", concluyó. De visitante, es implacable La campaña de Eduardo Domínguez como visitante, en los dos períodos que ha estado como técnico de Colón, es excelente. En total, jugó 35 partidos, ganó 17, empató 8 y perdió 10. En 17 partidos logró mantener la valla invicta, marcó 47 goles y le hicieron 31. En total, sacó 59 puntos sobre 105, lo cual significa un promedio del 56, 2 por ciento de los puntos en juego. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

