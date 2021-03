https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En las últimas semanas se produjeron lluvias de importante intensidad en esa ciudad del noroeste provincial y se espera que en las próximas continúen. Las complicaciones en el campo y el drama de la altura de la napa.

Se espera que en abril la cifra aumente San Cristóbal registra más de 500 mm de lluvia caída en lo que va del año

Por Noelí Rojas

Cada vez que el Servicio Meteorológico Nacional emite un alerta por tormentas fuertes para la región centro norte de la provincia se genera una nueva preocupación para los habitantes de la zona y para el sector rural, que también sufrió las consecuencias durante todo marzo.

Con respecto a la cabecera departamental, el sábado 20 fue el día más lluvioso con 120 milímetros de agua caída. Si bien es un número que llama la atención, no hubo inundaciones ni tuvieron que evacuar a ninguna familia, pero sí hubo muchas calles anegadas en distintos barrios de la ciudad, siendo los más afectados San José, Pellegrini y Juan XIII.

En cuanto a los registros de lluvia, desde INTA informaron a El Litoral que el acumulado de marzo de este año es de 205 milímetros y el acumulado del 2021 es de 556 milímetros, cuando el promedio de los tres primeros meses del año es de 431 milímetros. Esto indica que las lluvias superan la cantidad esperada y todavía falta abril que es uno de los meses más lluviosos.

Diego Cariola trabaja en la Agencia INTA San Cristóbal. Explicó que “por los registros históricos que tenemos, está lloviendo un poco más de lo normal en lo que va de este año. Veníamos de meses poco lluviosos el año pasado, pero se fue recomponiendo lo que es campo porque vemos que en enero llovió 211 mm y el promedio histórico que tenemos es 143 mm; en febrero llovió parecido al promedio histórico de 140 mm y ahora en marzo llevamos una buena lluvia, que es por arriba del promedio de 156 mm”.

Según detalló el especialista, lo que es el campo se fue recomponiendo el perfil del agua porque venían de una sequía importante y eso es positivo. El problema está en el mal estado de los caminos rurales, pero en general para lo que es pastizales naturales estas lluvias vienen muy bien para acumular agua para el periodo más seco del invierno. Todos esos factores son positivos, siempre y cuando la lluvia no sea mayor y provoque inundaciones.

“Llovió con mucha intensidad el sábado, mucho en poco tiempo, pero si hay pastizales no afecta tanto, sí complica más a los que tienen alfalfa o algún cultivo. Por los caminos, los productores no pueden llegar a los campos a trabajar, ahora está la vacunación de aftosa, se les dificulta llegar y ni hablar de los que viven en el campo. Hasta ahora no tenemos problemas tan grandes, vamos a ver qué pasa con las lluvias pronosticadas y que no traigan problemas”.

Poco alentador

En principio, abril no traerá alivio porque es uno de los meses con mayor registro de precipitaciones y el promedio es de 119 milímetros así que estos fenómenos climáticos no darán tregua.

“Para lo que es San Cristóbal es preocupante porque tenemos la napa muy cerca y si se llegan a registrar otras lluvias vamos a tener problemas. Además, en esta época hay menos sol, tenemos menos evaporación entonces eso afecta a que permanezca más el agua. Comparando con otras regiones del país, no estamos mal con el tema de agua, porque más al norte lo que es sorgo o cultivo de algodón han sufrido deficiencias hídricas importantes y ahora llegó la lluvia”, fueron las palabras de Diego Cariola.

A quien también se le consultó sobre este tema fue a Sergio Cardozo, actual secretario de Obras Públicas del municipio de San Cristóbal, y brindó detalles sobre cómo funcionan los drenajes en la ciudad, justamente para entender el problema de las napas freáticas.

“En el casco urbano de San Cristóbal lo que cayó el sábado (20 de marzo) fue terrible. Nosotros garantizamos los desagües que teníamos trabajando, porque ya sabemos de este problema climático y nos habían alertado que podían caer esos milimetrajes, así que habíamos limpiado todos los desagües circundantes de la ciudad que son siete, los chequeamos y gracias a Dios a las 12 de la noche el agua empezó a bajar y el domingo a la mañana amaneció casi la ciudad normal”.

Aunque el agua había bajado en muchas calles, sobre todo en el centro de la ciudad, no hay desagües para drenar las precipitaciones tan intensas en poco tiempo. Evidentemente el agua en la ciudad quedó, porque cuando son tantos los milimetrajes hay un momento crítico donde el agua se estanca y después busca la salida normal.

“Nosotros tenemos un problema y es que la ciudad prácticamente no tiene declive, entonces es muy lento el drenaje y, hasta que llega al San Antonio, que tenemos un desnivel de siete metros, demora bastante. Los drenajes estaban limpios, pero tienen un tiempo de dos o tres horas que empieza a drenar la ciudad”, indicó el funcionario, quien realizó estudios específicos en la ciudad para trabajar en este tema.

Estos inconvenientes tienen una explicación que es que la napa freática de la ciudad está totalmente colapsada y se pudo observar que el agua de la napa salía por el hormigón del pavimento.

“Esto pasa porque las napas están saturadas de agua. La napa freática es como un tanque de agua que está a cierto nivel de profundidad que se llena y empieza a ir hacia arriba hasta que llega un momento en que se satura. Previendo que puede continuar la lluvia, seguimos intensivamente con la limpieza de los canales y cunetas. Es mucha cantidad de milímetros en poco tiempo, tenemos un promedio anual entre 800 y 1.000 mm, en todos los años que estuve como secretario ya los superamos ampliamente. Ahora cayó el 60% del año en dos meses y medio, y lo tenemos que plantear como una necesidad de la ciudad”.

Acumulación de basura

Otro de los problemas que se pueden observar al recorrer la ciudad es la gran cantidad de basura que los vecinos tiran en las cunetas y cuando llueve esto impide el curso normal del agua. Desde el municipio hace varios años que insisten en concientizar a la comunidad acerca de estas prácticas que afectan a toda la ciudad. No sólo por los desagües sino también por los olores desagradables y por la contaminación en el medio ambiente.

“Por citar un ejemplo, Almirante Brown es prácticamente un basural, en algunas partes han tirado basura de todo tipo como botellas y plástico. Continuamente tenemos que estar haciendo limpieza, por eso le pedimos a la comunidad que nos acompañe, que nos ayude y que cuide la basura”, dijo Cardozo.

Teniendo en cuenta que las lluvias seguirán siendo intensas y los registros históricos demuestran que están en aumento cada año, desde el municipio trabajan en nuevos proyectos que elevarán al gobierno provincial para poder realizar distintos tipos de obras.

“Nosotros tenemos pedido a la Provincia y al Comité de Cuenca maquinarias para seguir con la limpieza de los canales que llevan a las cuencas el agua. Además estamos trabajando en un plan de saneamiento pluvial dentro de la ciudad para sacar más rápido el agua y evitar el anegamiento de las calles. Estamos por presentar un proyecto que después lo vamos a llevar a la Provincia para poder llevar adelante las obras”, cerró Sergio Cardozo.