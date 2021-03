https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 28.03.2021 - Última actualización - 19:18

19:16

Confuso episodio en Mar del Plata

Murió un joven tras ser echado por la seguridad de un boliche y según la autopsia no tenía lesiones

León Haziel Luna de 19 años fue echado de la discoteca Mr. Jones y se descompensó al llegar a su casa. El informe preliminar estableció que no tenía “ningún signo traumático”, por lo que la fiscalía mantuvo la carátula de la causa como averiguación de causales de muerte.

Crédito: Télam/Diego Izquierdo



Crédito: Télam/Diego Izquierdo

Confuso episodio en Mar del Plata Murió un joven tras ser echado por la seguridad de un boliche y según la autopsia no tenía lesiones León Haziel Luna de 19 años fue echado de la discoteca Mr. Jones y se descompensó al llegar a su casa. El informe preliminar estableció que no tenía “ningún signo traumático”, por lo que la fiscalía mantuvo la carátula de la causa como averiguación de causales de muerte. León Haziel Luna de 19 años fue echado de la discoteca Mr. Jones y se descompensó al llegar a su casa. El informe preliminar estableció que no tenía “ningún signo traumático”, por lo que la fiscalía mantuvo la carátula de la causa como averiguación de causales de muerte.