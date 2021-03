Nicolás Maduro ofreció "petróleo por vacunas" contra el coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Estamos listos y preparados, petróleo por vacunas, pero no le vamos a mendigar a nadie", aseguró el mandatario venezolano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció este domingo "petróleo por vacunas" contra el COVID-19, en medio de una nueva ola de la pandemia en el país y sanciones financieras de Estados Unidos.

"Venezuela tiene los barcos petroleros, tiene los clientes, para que nos compren el petróleo y dedicaría una parte de su producción para garantizar todas las vacunas que necesita (...). ¡Petróleo por vacunas!", dijo Maduro, quien enfrenta sanciones impuestas por Washington contra el país y la estatal petrolera PDVSA.

"Estamos listos y preparados, petróleo por vacunas, pero no le vamos a mendigar a nadie", agregó el mandatario refiriéndose, sin mencionarlo expresamente, a un anuncio previo del líder opositor Juan Guaidó sobre acuerdos para liberar fondos de Venezuela bloqueados en el extranjero para pagar vacunas del COVAX, sistema de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca garantizar la distribución equitativa de inmunizaciones.

Maduro insistió en pedir a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), órgano regional de la OMS, gestionar que fondos congelados puedan usarse para pagar las dosis reservadas en el COVAX para el país, entre 1,4 y 2,4 millones de vacunas en una primera etapa. "Es el primer recurso, la vía diplomática, política, judicial, hemos enviado cartas (...) para que la OPS reciba el dinero de las cuentas secuestradas de Venezuela y vengan las vacunas", apuntó.

Si no fuesen desbloqueados, explicó el presidente, entraría en juego la opción de petróleo por vacunas. Además, según Maduro, el COVAX solo cubre 20 por ciento de las vacunas que necesita Venezuela. Sin embargo, las dosis del sistema reservadas al país eran del laboratorio anglo-sueco AstraZeneca, que no han sido autorizadas por el Gobierno socialista por temor a efectos secundarios. No obstante, Maduro afirmó que hay conversaciones para que la OPS haga llegar vacunas "ya seleccionadas" y "aprobadas".

La producción de crudo de Venezuela, vieja potencia petrolera venida a menos, experimenta una leve recuperación en el inicio de 2021, subiendo a 521.000 barriles diarios en febrero según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Pero la cifra está muy lejos de los más de 3 millones de barriles por día que esta nación colocaba en el mercado cuando llegó al poder de Maduro en 2013. El gobernante chavista ha prometido llevar esa cifra a 1,5 millones este año.

El desplome de la oferta venezolana empezó antes de las sanciones, entre denuncias de malos manejos en la industria petrolera y multimillonarios casos de corrupción. La propuesta de Maduro recuerda el programa de la ONU Petróleo por Alimentos, implementado para satisfacer las necesidades humanitarias de la población de Irak tras la Guerra del Golfo, entre sanciones económicas impuestas tras la invasión de Kuwait por tropas iraquíes en 1990.

Con 30 millones de habitantes, Venezuela acumula 155.655 casos confirmados de COVID-19 y más de 1.500 muertes según cifras oficiales, cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch. En las últimas semanas se registra un repunte de contagios que Maduro vincula con la variante brasileña del virus.