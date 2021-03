"Ciclismo en los barrios": 115 participantes en la primera jornada en Rafaela

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con el acompañamiento de las familias se realizó la primera edición de este año en calle Estanislao del Campo. Serán diez fechas que se desarrollarán en distintos barrios con la participación de chicos y chicas de entre 5 y 12 años.

El fin de semana en calle Estanislao del Campo, se llevó a cabo la primera fecha del tradicional programa "Ciclismo en los barrios", organizado por la Municipalidad de Rafaela en colaboración con el Club Ciclista.

"Hoy es la primera vez que podemos volver con este programa. En el 2020 tuvimos la pandemia que no nos permitió realizar las ediciones, por eso estamos contentos de poder estar haciendo este lanzamiento", indicó el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio.

Con 115 participantes entre las diferentes categorías, la actividad se desarrolló de forma ordenada con el acompañamiento de muchas familias.

"Estamos muy felices de concretar la vuelta de este programa que es un semillero de deportistas. Este año contará con diez fechas y en distintos barrios de nuestra ciudad. La última fecha se disputará en las instalaciones del Club Ciclista", agregó.

Además, el funcionario agradeció "a todos los auspiciares que hacen posible el evento: Casa Delma, Alcides Calvo y el Club Ciclista que es el fiscalizador".

Cabe destacar que en el próximo encuentro estará presente un circuito de educación vial de la provincia de Santa Fe para que los chicos y chicas puedan aprender la importancia de respetar las señales de tránsito a través del juego.

Amor por la bici

Constantino de 11 años contó que se enteró por su mamá de que se realizaba el evento: "Me gusta mucho andar en bici y por eso quise venir hoy porque lo disfruto mucho. Yo invitaría a todos los chicos porque se pasa un lindo rato, hay premios y se puede competir".

Por su parte, Pedro de 10 años, señaló: "Me enteré que iban a hacer la actividad porque me invitó un amigo ya que a los dos nos gusta andar en bicicleta. Invitaría a todos los chicos y chicas a través de una notita para que vengan a competir con otras personas que no conocen".