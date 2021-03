Vettel: "No ha sido el fin de semana que queríamos tener"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras el paso de la primera carrera, el piloto alemán fue autocrítico con respecto a su actuación con su nuevo equipo, Aston Martin.

El Mundial de Fórmula Uno comenzó este fin de semana en Bahrein, y Sebastian Vettel analizó como fue su debut con Aston Martin.

"Todavía no me siento cómodo en el coche. Hay muchas cosas que juegan en mi contra y no puedo concentrarme en la conducción", dijo Vettel.

"Mi trabajo es conducir el coche y hacer una buena carrera, cosa que no he hecho hoy", añadió el cuatro veces campeón del mundo.

"No ha sido el fin de semana que queríamos tener", admitió, mientras que el periódico italiano "La Gazzeta dello Sport" calificaba como "un comienzo de pesadilla" el inicio de temporada de Vettel.

El próximo Gran Premio, el de Emilia Romagna en Imola, es el único programado en abril, cosa que da tiempo a Vettel y a Aston Martin para mejorar el coche para afrontar una temporada con 23 carreras.

Con información de dpa