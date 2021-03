https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo definió el gobierno provincial

Pandemia: las medidas nacionales no implicarán cambios en Santa Fe

La situación obedece a que ya están vigentes tres decretos de Omar Perotti que plantean restricciones en circulación nocturna, trabajo remoto de la administración provincial y cuarentena para quienes retornen del exterior. No se prevén cierre de actividades, pero tampoco nuevas habilitaciones.

El Poder Ejecutivo anunció que, por ahora, no habrá cambios en la manera en la que se desarrollan las actividades en el ámbito provincial. Así lo confirmó a El Litoral el ministro de Gestión, Marcos Corach, después de conocerse las medidas anunciadas a nivel nacional. Según planteó, ya están vigentes en Santa Fe tres decretos que plantean esquemas similares a los esbozados por Nación. Por un lado, el decreto Nro. 270 del 20 de marzo del año pasado que plantea trabajo remoto para todas las reparticiones de la administración pública provincial, excepto las áreas esenciales. Es cierto que en medio de una coyuntura más favorable en términos epidemiológicos, algunos trabajadores fueron retornando a la presencialidad. Por lo que en caso de tener que tomar medidas más severas, sólo se ajustarían los términos de esa normativa que ya está vigente. Lo propio sucede con el decreto Nro. 115 firmado por Omar Perotti el pasado 23 de febrero, sobre restricciones vehiculares. En ese caso, se plantea que no se podrá transitar de 1.30 a seis de la mañana de lunes a viernes; y de 2.30 a seis durante los fines de semana. En todo caso, se deberán procurar mayores controles para que efectivamente esas pautas sean respetadas. Finalmente, Corach recordó la vigencia del decreto Nro. 265 del 16 de marzo de 2020, que obliga al cumplimiento de "catorce días de aislamiento domiciliario" para aquellos santafesinos que regresen del exterior. Ni cierres ni más aperturas Desde el gobierno se afirmó que ésa es la situación, por ahora; a la vez que se advirtió que "no se encuentra vigente ningún nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia" del gobierno nacional que redunde en cambios para el habitual cumplimiento de las tareas laborales de los agentes públicos. De todos modos, se insistió en que se realiza un "seguimiento atento de la progresión de casos de coronavirus" en todo el territorio. De existir cambios en las medidas dispuestas por las normativas citadas, serán debidamente comunicadas "para garantizar las diferentes funciones laborales desde el Estado, más allá de sus modalidades". La situación epidemiológica de la provincia fue analizada también en la reunión de gabinete ampliado que presidió el gobernador el sábado por la mañana. Allí, con más de cien funcionarios conectados y participando de manera remota, se repasaron varios temas de gestión, entre ellos, el sanitario. En tal sentido, el mandatario dejó como línea directriz la intención de mantener todas las actividades que están habilitadas, pero no permitir nuevas aperturas ni modificar las modalidades establecidas. Como se sabe, los rubros que aún no recuperaron la normalidad son los asociados al ocio y recreación, y muchas actividades fueron permitidas pero con restricciones. Esto sucede con el teatro, el cine y diferentes espectáculos, donde se habilitó sólo el 50% de aforo, e incluso actividades deportivas. Lo propio sucede con la organización de eventos y fiestas, en las que no se permite el baile. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

