Balearon el frente de una vinoteca en Rosario

Lunes 29.03.2021

El comercio ubicado en San Juan y boulevard Oroño sufrió al menos siete disparos. El agresor huyó y se desconocen las causas del hecho.

Este lunes a primera hora, una vinoteca ubicada en San Juan y bulevar Oroño de la ciudad de Rosario, fue víctima de una balacera en su frente. Además, el agresor ingresó al local tras los disparos y provocó destrozos dentro del mismo.

Según fuentes policiales, alrededor de las 2 de la madrugada de este lunes, un hombre robusto a bordo de un auto rojo, se detuvo en el comercio de bebidas alcohólicas y comenzó a efectuar disparos contra su fachada. Se lograron encontrar siete vainas y la misma cantidad de orificios.



Darío, dueño de la vinoteca, dialogó con medios locales y detalló: "Me llamaron diciéndome que había sonado la alarma, estaba la policía. Cuando abro encuentro tiros en la pared. Creo que son siete. Uno ingresó al local y rompió un televisor que estaba adentro’’.



Aún se desconocen las causas del violento y repentino ataque. "No tengo ninguna hipótesis del porqué del ataque, pero estoy tranquilo porque no le debemos nada a nadie y nunca tuve problemas con nadie. ¿Miedo? No, para nada", declaró Darío.



La policía y la fiscalía a cargo tiene en su poder las imágenes de las cámaras de seguridad del propio comercio y de la cuadra, las cuales facilitarán la investigación.



Telefe Rosario tuvo acceso al video registrado por el sistema de vigilancia.