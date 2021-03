https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 29.03.2021 - Última actualización - 11:02

10:59

Tras casi una semana

Tras liberar el barco Ever Given se reanuda la navegación por el Canal de Suez

El portacontenedores Ever Given quedó atascado el martes pasado e impidió el paso por el Canal de Suez, una de las vías más importantes del comercio mundial.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Tras casi una semana Tras liberar el barco Ever Given se reanuda la navegación por el Canal de Suez El portacontenedores Ever Given quedó atascado el martes pasado e impidió el paso por el Canal de Suez, una de las vías más importantes del comercio mundial. El portacontenedores Ever Given quedó atascado el martes pasado e impidió el paso por el Canal de Suez, una de las vías más importantes del comercio mundial.

Este lunes, los equipos de salvataje lograron liberar al portacontenedores Ever Given que ha paralizado el comercio mundial a través del Canal de Suez. De esta manera, tras casi una semana, se volvió a reanudar la navegación por el Canal de Suez. Con la ayuda de la marea alta, una flota de remolcadores consiguió arrancar la proa abultada del Ever Given, del tamaño de un rascacielos, de la orilla arenosa del canal, donde había quedado firmemente atascado desde el pasado martes. Después de arrastrar el buque que pesa 220.000 toneladas, el equipo de salvataje lo llevó hacia el Gran Lago Amargo, una amplia franja de agua a medio camino entre el extremo norte y el sur del canal, donde el buque será sometido a una inspección técnica, según informaron las autoridades del canal.