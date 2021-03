El dolor de los famosos en redes sociales por la muerte de Sofía Sarkany

En la madrugada de este lunes 29 de marzo Sofía, la hija mayor de Ricky Sarkany, murió en en una clínica de la Florida, Estados Unidos. La joven de 31 años, que también se desempeñaba como diseñadora y había lanzado su propia línea de zapatos, carteras e indumentaria, luchaba contra un cáncer de útero desde el 2018.

Hace una semana, el lunes pasado, la hija mayor de Ricky y Graciela, se había convertido en madre de Félix a través del método de subrogación de vientre. Cuando le diagnosticaron la enfermedad y los tratamientos que debía realizar, Sofía decidió congelar óvulos para poder formar su familia junto a su pareja, Tomás Allende. El parto estaba previsto para el domingo 28 pero se adelantó y el bebé nació el 22 de marzo. De esa manera, Sofía pudo conocerlo y tenerlo en brazos.

Consternados por el triste desenlace, muchos famosos expresaron en las redes sociales sus condolencias a la familia Sarkany, compuesta por Ricky y Graciela, padres de Sofía, Josefina, Clara y Violeta.

Terrible lo de Sofia Sarkany. No hay manera de asumirlo. Solo tristeza y solidaridad infinita con su familia.

Muy triste tu partida querida @sofiasarkany me duele pensar que te fuiste tan pronto, no hay palabras; tengo en mi cabeza a Ricky y Grace y no puedo imaginar su dolor. Los abrazo fuerte a la distancia, a tus hermanas, tu esposo y todos tus amigos #sofiasarkany QEPD💔💔😢😢 https://t.co/T70O6dO08x