Línea directa y llegan cartas

Pedido a Assa

VECINOS DE B° EL POZO

"Solicitamos a Assa que envíe a sus operarios a destapar la cloaca, cuya tapa se encuentra sobre el asfalto, en la esquina de calles Alejandro Greca y Jiménez Assua. Hay líquido nauseabundo desde hace días, agua que se acumula en dichas arterias, en la esquina. Desde ya, muchas gracias".

****

Reclamo no atendido

PEDRO CHEREP

"Mi dirijo a vuestro prestigioso diario, para ver si de alguna manera escuchan mis reclamos efectuados desde el 8 de febrero al teléfono 0800, que para tal fin tiene la Municipalidad. Me refiero a la no reparación de una columna jirafa ubicada en Santiago de Chile al 3000, altura al pasaje ubicado en la misma cuadra. Además, debo agregar la oscuridad reinante en el sector suroeste del parque y la falta de corte de malezas en el mismo sector. Gracias al diario por el espacio que me brinda".

****

Un poco de honor y respeto

RAÚL DE VILLA SETÚBAL

"El hecho de que el gobernador Perotti mantenga en su gobierno al ex ministro Sain hace pensar en falta de valores morales y éticos. Perotti no puede tener en su gobierno a un tipo que defenestró y humilló a todos los santafesinos, en declaraciones que aparecieron en los medios periodísticos. Señor gobernador: por su buen nombre y honor y por respeto a todos los santafesinos, expulse de su gobierno a Marcelo Sain. Muchas gracias al diario".

****

Vacunatorio en el centro

LIDIA MONTAGNINI

"Una lectora se queja porque tiene más de 70 años y no fue vacunada. Aquí, en torno al ex hospital Iturraspe, somos muchos los que tenemos más de 80 años y no hemos sido vacunados. Es que un solo vacunatorio, distante a 60 cuadras al norte de la ciudad, es totalmente insuficiente. Por favor, que habiliten otro que sea más accesible, dentro del radio céntrico de la ciudad. Ya está llegando la nueva ola del Covid-19 y los mayores de 80 años, incluso algunos con problemas agregados, no hemos podido vacunarnos. Gracias por el espacio".

****

Un precio elevado

ALFREDO SALOMÓN

"El solo hecho de pensar que ningún país del mundo puede progresar con el 45 % de sus habitantes parásitos, que hay que alimentar todos los días del año, es muy alarmante. Para colmo, no producen absolutamente nada. Son parásitos que aportan su voto a este gobierno cristinista, que agobia al país con tantos impuestos que les sacan a los que producen. Es una verdadera vergüenza esta forma retrógrada de gobernar. Así solo lograremos retroceder en vez de avanzar. Señores gobernantes: reaccionen, ya que estamos al borde del precipicio y mañana puede ser demasiado tarde. ¡20 millones de parásitos que no producen nada!, y hay que darles de comer inexorablemente todos los días. Es un precio muy elevado, que nos lleva hacia el abismo. Sin la reacción inteligente y rápida de parte del gobierno y el pueblo no aparece, entonces llamemos al Señor de los cielos, que se apiade de este pobre país. El tiempo apremia y tiene la última palabra".

****

Llegan cartas

Angelitos de alas rotas

MIGUEL ÁNGEL REGUERA

Desde la pintura, Juanito Laguna, con la genial sensibilidad de Antonio Berni nos sigue interpelando. Su pobreza y su tristeza, sus ropas gastadas y sus ojos de desamparo nos clavan la daga y nos preguntan: ¿Por qué?

En los semáforos suelen arriesgar su cuerpo esmirriado y muchas veces descalzos, niños que limpian vidrios o piden una moneda; compitiendo en sus necesidades con los que a la salida de algún negocio te ruegan ¿me da el vuelto para comer? Ellos ignoran lo que es una escuela, el regazo de un abuelo o una taza de café con leche preparada por la mamá en la mañana. Antes de que el verde anuncie la partida, la mayor parte de los autos cierran sus vidrios oscurecidos con protectores solares. En tanto, algún hermano mayor de los pequeños o perito diplomado en la calle si es adulto, junta las pocas monedas que se sueltan de nuestras manos para caer en un tarro o botella de plástico cortada, donde caben a un tiempo la miserable existencia de explotador y la de explotado.

El Chiquilín de Bachín sigue mirando con su cara sucia a la madre que yira que te yira y sin querer te balea con tres rosas por el hambre que no supimos entender y entre flores ofrecidas puede ser que en un café se cruce con las dulces miradas del niño que según Fito carga con 11 años y su amiga con 6. Tal vez se sonrían y al amparo de la luna, sientan que son mas fuertes que el Olimpo, pero nosotros sabemos que están a la intemperie, que son frágiles y vulnerables.

Hoy los medios reflejan a quien llaman "M", que es una forma de proteger su identidad, ya que no supimos proteger su inocencia, su niñez, su educación y sus ilusiones de crecer con algún sueño a futuro. "M" no tiene techo al igual que su madre, pero tampoco lo tiene el hombre que la obligó a seguir sus pasos durante tres días. Hace treinta años, esa madre y ese hombre eran igual a "M". ¿Qué hizo el Estado argentino por él o por ella? ¿Y por sus padres y numerosos hermanos? ¿Hubo escuelas para ellos, hubo protección de la infancia? ¿Qué historias de abusos, olvidos, desamparos, violencias, hambre y enfermedades pueden contarnos las "M", su apropiador, su madre y otros miles de niños que nuestros artistas con sus ojos abiertos siguen iluminando desde hace treinta, cuarenta o cincuenta años? ¿Cuándo será que los corazones ciegos de los que tienen capacidad y poder para tomar decisiones, saldrán de su pobre juego de China ataca a Kamchatka y verán esa realidad, para al menos empezar a cambiarla y que en treinta años las "M" sean una excepción y no parte del paisaje cotidiano?

No queremos más angelitos con sus alas rotas, la Sociedad y los Gobiernos presentes y futuros tienen que darles las herramientas para que puedan volar, alto, bien alto... cada vez más alto.