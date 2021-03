Luis Lacalle Pou se vacunó en el momento más crítico de la pandemia en Uruguay

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente explicó que el ritmo en las inoculaciones no aumenta porque se tienen en cuenta las vacunas disponibles hasta el momento.

Mientras los casos de coronavirus aumentan en Uruguay y ante la amenaza del colapso sanitario, el presidente del país vecino, Luis Lacalle Pou, se aplicó este lunes la primera dosis de la vacuna Sinovac.

“Gracias por el profesionalismo y la dedicación a todo el equipo de vacunadores del país”, publicó el mandatario en su cuenta personal de Twitter con el hashtag “Uruguay se vacuna” con el franco propósito de estimular a la reticente población a vacunarse.

Gracias por el profesionalismo y la dedicación a todo el equipo de vacunadores del país .#UruguaySeVacuna pic.twitter.com/WaXlRqa44w — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) March 29, 2021

Lacalle Pou recibió este lunes la primera dosis en el Hospital Maciel de Montevideo y luego habló ante la prensa que el plan de vacunación avanza de manera que quienes se dieron la primera dosis tengan asegurada la segunda, sin retrasos. Explicó que el ritmo en las inoculaciones no aumenta porque se tienen en cuenta las vacunas disponibles hasta el momento.



Uruguay registró en la última semana un promedio de más de 2.100 casos diarios. Sin embargo, en los últimos reportes, el Sistema Nacional de Emergencias fue agregando datos de tests positivos que fueron informados fuera de fecha por laboratorios y las mutualistas, lo que implica que a los casos diarios reportados días anteriores hay que agregarles estos nuevos hisopados.

Según el medio local El Observador, el Gobierno uruguayo reportó 400 casos menos de los reales por día y el promedio de la última semana supera los 2.100 diarios reportados oficialmente.

Pese a estas cifras, el mandatario volvió a asegurar este lunes a la salida del vacunatorio que “el Gobierno no va a establecer una cuarentena obligatoria porque no cree en un Estado policíaco” y no aplicará “medidas prontas de seguridad”.

La semana pasada, varios grupos de médicos de Uruguay advirtieron sobre el riesgo de que las salas de cuidados intensivos queden saturadas en apenas dos semanas ante el continuo aumento de casos.

La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, la Federación Médica del Interior y el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos advirtieron que el fin de semana pasado, tras casi siete días en que los casos nuevos estuvieron entre los 1.000 y 1.700 diarios, se llegó a 188 internados en cuidados intensivos.

Uruguay está en un pico de la pandemia de coronavirus, con 97.406 casos totales y 915 muertos, en un país de menos de 3 millones y medio de habitantes. El país superó a Argentina en la proporción de casos activos respecto de su población (0,37% contra 0,35%), según la prensa local.

El lunes pasado se confirmó que la cepa P1 del coronavirus, la que proviene de Brasil, ya circula en siete departamentos uruguayos, entre ellos Montevideo. Además, el Sistema Nacional de Emergencias informó que en menos de 24 horas se duplicaron los casos.

De modo tal, al día siguiente el Gobierno de Lacalle Pou resolvió suspender las clases presenciales hasta la Semana Santa inclusive y cerrar las oficinas estatales y cancelar los espectáculos públicos hasta el 12 de abril, entre otras medidas destinadas a frenar los contagios.

“Hemos tomado medidas que tienen como centro reducir la movilidad y una vez más la acción de Gobierno tiene necesariamente que estar acompañada por las conductas individuales”, explicó el mandatario. En ese ínterin la fuerza pública disolverá cualquier aglomeración en el espacio público. “Vamos a aplicar la ley vigente”, advirtió Lacalle Pou.