Luciano Laspina: "El 41% de la compra en un súper son impuestos"

El legislador del PRO reconoció la necesidad de bajar Ganancias a la clase media, pero cuestionó deficiencias técnicas en el proyecto de Massa -como sucedió con Kicillof- y criticó al “pseudoprogresismo” que “sube Ingresos Brutos que pagan los pobres”.

“El pseudoprogresismo sube Ingresos Brutos que pagan los pobres y baja impuesto a las Ganancias que pagan los que ganan más”. Luciano Laspina dijo sobre la rebaja de Ganancias al salario que “le roban la billetera a la gente, que además es la billetera de los pobres, y después le compran un regalito con este impuesto que votamos”.

El legislador santafesino del PRO aclaró que “por supuesto que estamos a favor de que pague menos impuestos la clase media a la que ahogaron con impuestos durante el último año. Subieron 14 impuestos. ¿Ustedes creen que la gente es estúpida?”, preguntó durante su exposición en el recinto de la Cámara baja.

Señaló que “el 8% de lo que se paga en un supermercado es Ingreso Brutos, que el pacto fiscal que ustedes derogaron (señaló al Frente de Todos) empezó a subir de manera salvaje en todas las provincias. Cuando uno paga en un supermercado una factura, 41% son impuestos”, insistió.

“Ustedes derogaron la eliminación del IVA a la Canasta Básica de Mauricio Macri. Hacen progresismo al revés: le sacan a los pobres y les dan a los que ganan más”. Laspina admitió que “por supuesto que la clase media necesita un alivio. Estamos a favor, porque estamos a favor de cualquier baja de impuestos. El gobierno lo único que ha hecho en el último año es subir impuestos a diestra y siniestra”.

Dirigiéndose a la bancada justicialista, el economista advirtió que el impuesto de Ganancias “no inventó Perón” y que “es el impuesto más progresivo que se conoce y se aplica en todas las economías del planeta. Es probablemente el mejor impuesto porque pagan más los que más pueden pagar”.

Cristina, Axel y Sergio

También recordó que hasta 2011 lo pagaba 1 millón de trabajadores “hasta que Cristina de Kirchner mantuvo congeladas las alícuotas y en 2013 el pico de trabajadores alcanzados llegó a más de 3 millones.

“Ahí -añadió- Axel Kicillof inventa una tablita para subir el mínimo no imponible, que generaba enormes problemas como los que vamos a generar con otro engendro desde el punto de vista de la política tributaria”, en referencia a la suba del mínimo no imponible en lugar de subir las alícuotas.

“Si uno se pasa un peso de determinado nivel, con un aumento gana menos de bolsillo”, dijo. Y recordó que eso pasaba con Kicillof como ministro, cuando “los trabajadores no querían trabajar horas extras”, lo que hizo que el número de empleados alcanzados bajara a 2 millones.

Dijo que “a partir de marzo 2016 el presidente Macri decide corregir el desmanejo y en marzo por decreto sube el mínimo no imponible. En diciembre de 2016 un proyecto de Sergio Massa subía el mínimo no imponible a las nubes. Había que cerrar la mitad del Estado nacional, lo desfinanciaba. Eso fue al Senado peronista, que dijo: tampoco tanto, no se pasen de generosos. Volvió el proyecto del Senado y se trabajó sobre las escalas, no sobre el mínimo no imponible”, recordó Laspina.

Gerente y cajero

Sobre los efectos de subir el mínimo no imponible sin actualizar escalas, Lapina dijo que pasará lo mismo que con Kicillof, cuando “ponía en igual nivel al cajero que al gerente del banco”. Señaló que la reforma fiscal durante el gobierno de Macri “modificó las escalas” y advirtió “para que sepan los trabajadores: “quien gana 100 mil pesos paga 1 % de alícuota. Uno que gana 125 mil (casado con dos hijos) va a ganar de bolsillo 450 pesos más. Apuntó que “cuando se fue Mauricio Macri del gobierno había 1,7 millón de trabajadores que pagaban ganancias. Hoy lo van a hacer 2 millones”.

Cuánto y cuántos

“No importa cuántos pagan sino cuánto pagan”, dijo Laspina sobre el efecto de la reforma de Ganancias que pasó al Senado. “Un millón dejará de pagar, pero ¿cuánto mejora su salario de bolsillo”, preguntó. Insistió en que “Argentina es el mundo del revés. Festeja un diputado de la izquierda que se suba Ingresos Brutos y se baje Ganancias. No lo puedo entender. En el gobierno de Juntos por el Cambio corregimos arbitrariedades y regresividades. Fuimos por bajar Ingresos Brutos, impuestos al trabajo, impuesto al cheque. Todo lo que hace que la economía argentina no pueda crecer”.