Lunes 29.03.2021

Efecto pandemia

Más cuentapropistas y menos empleo formal

Se perdieron 200 mil empleos registrados y 750 mil no registrados. Unos 500 mil argentinos en edad de trabajar, dejaron de hacerlo y además no buscan una nueva ocupación.

Crédito: Guillermo Di Salvatore



