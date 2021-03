Caídas de la soja y el maíz en el comienzo de la semana en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para la adquisición de soja con entrega inmediata se ofrecieron US$ 325 por tonelada, US$ 3 menos que el viernes.

Los precios de la soja y el maíz disponibles registraron hoy bajas de US$ 3 y US$ 5 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una rueda con activa presencia de operadores.

Así, para la adquisición de soja con entrega inmediata se ofrecieron US$ 325 por tonelada, US$ 3 menos que el día viernes; en paralelo, el mejor ofrecimiento en pesos para las fijaciones y para la entrega inmediata fue de $ 29.810.

En tanto, por soja con entrega entre abril y mayo, las ofertas se ubicaron en los US$ 320, una caída de US$ 5 respecto a la última rueda de operaciones.

Por el lado del maíz con entrega disponible y entre abril y mayo la oferta se ubicó en US$ 195, un descenso de US$ 5 en todos los casos respecto al día viernes.

En cuanto al maíz tardío, el tramo full junio cayó US$ 10 hasta US$ 185; julio bajó US$ 15/t hasta los US$ 180; el tramo entre el 20 de mayo y el 20 de junio se ubicó en US$ 190; y desde el 15 de junio hasta el 15 de julio en US$ 185.

Luego, el mes de agosto se ubicó en US$ 175, septiembre en US$ 185 y el tramo octubre/noviembre en US$ 190, todas estas posiciones por debajo de lo alcanzado el día viernes.

Por el trigo, la oferta con descarga inmediata se ubicó en US$ 200 y el tramo mayo arribó a US$ 180, una fuerte baja de US$ 30 respecto a la última jornada de operaciones.

Por último, el sorgo cerró a US$ 230 la tonelada para el tramo de descarga entre mayo y julio de 2021.