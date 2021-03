https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El futbolista se quiso hacer el gracioso con su pareja, pero sus seguidores lo criticaron y terminaron reivindicando a la esposa de Mauro Icardi

Wanda Nara fue tendencia en Twitter por una broma que Maxi López le hizo a su novia

“Con el paso del tiempo uno llega a entender a Wanda”, “Wanda hiciste todo bien”, “Con razón Wanda se iba a tomar mate con Icardi”, “Se engrandece la figura de Wanda por el cambiazo que metió”, “Más conozco a Maxi, más la banco a Wanda”, fueron algunos de los tantos posteos de Twitter que convirtieron en tendencia a Wanda Nara, sin que ella hiciera absolutamente nada para merecerlo.

¿Qué fue lo que pasó? Simplemente, que Maxi López quiso recrear una de las tantas bromas que suelen circular por las redes sociales. Y no sólo terminó tirándole un chorro de agua en la cara a su novia, la modelo sueca Daniela Christiansson, sino que también le rompió un huevo en la cabeza de una manera que, a muchos de sus seguidores, le resultó un poco chocante.

“Domingo sin fútbol”, escribió el futbolista junto al video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, dando a entender que estaba aburrido porque el Sambenedettese, equipo del que forma parte y que compite en la Serie C de Italia, no tenía actividad ese día. Y, evidentemente, pensó que podía divertirse a costa de su novia. Algo que, a decir verdad, a muchos no le causó ninguna gracia.

Cabe señalar que, a pesar de quedar expuesta de esta manera, la modelo se tomó el incidente con humor. “¡Revancha mal!”, le prometió al jugador en el mismo posteo. Y, en el video, le advirtió que no sabía lo que le esperaba, mientras se quitaba los restos de huevo de la cabellera sin perder la sonrisa. Sin embargo, el repudio a López fue generalizado. Y no faltaron los que aseguraron entender por qué la madre de sus hijos, Valentino, Costantino y Benedicto, se había separado de él para comenzar una relación con Mauro Icardi.