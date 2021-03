Escritores, amigos y lectores despidieron a Carlos Busqued en las redes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entre el escepticismo y el reconocimiento por la noticia difundida de forma vertiginosa a partir de los posteos de personas cercanas en redes sociales lamentaron la pérdida del autor de "Bajo este sol tremendo" y "Magnetizado".

La muerte de Carlos Busqued tomó por sorpresa a escritores, amigos y usuarios de las redes sociales, que entre el escepticismo y el reconocimiento por la noticia difundida de forma vertiginosa a partir de los posteos de personas cercanas en redes sociales lamentaron la pérdida del autor de "Bajo este sol tremendo" y "Magnetizado".





"Quisiera que alguien dijera que no es cierto pero sí, con solo 50 años murió Carlos Busqued, autor de varias de las mejores novelas que dio la literatura argentina en los últimos años. Qué pena. Abrazo a su familia y amigos. Qué triste", escribió Claudia Piñeiro. Como el estupor de sus palabras, cientos de autores, críticos, artistas, periodistas y lectores manifestaron lo mismo porque la noticia de su muerte impactó por lo inesperada.



Por la velocidad con la que se dio a conocer la noticia a través de las redes, ese terreno en el que Busqued había construido un personaje inolvidable, la editorial Blatt&Ríos posteó "Hay amigos suyos muy cercanos que confirman la muerte de Carlos Busqued. Charlamos muchas veces; durante la pandemia: por teléfono. Sabemos que había terminado el primer borrador de una nueva novela. Por acá lo vamos a extrañar muchísimo".

Para el escritor Félix Bruzzone "nunca habrá uno igual a Carlos Busqued. Cuando vuelva a ese cementerio donde con Jorge Consiglio y él dejamos ese papelito que decía "hacerla bien" en la tumba de un tal Young, lo voy a buscar y si no lo encuentro voy a escribir otro que diga 'hacerla muy bien'. Gracias, Carlos".

Ese día Busqued sólo pasó a saludar. Y se sentó a la mesa. Había otro programa previsto pero podíamos cambiarlo por él. Deleite. https://t.co/wUKTnoOnWK — Alejandro Wall (@alejwall) March 30, 2021



Por su parte, Guillermo Martínez calificó sus libros "Bajo este sol tremendo" y "Magnetizado" como "memorables" y sostuvo que su partida es una "gran pérdida para nuestra literatura", mientras que el crítico Daniel Molina, en esa misma línea, también lo calificó como "un enorme escritor" y destacó esas dos novelas "imprescindibles". "Estoy triste. Era un buen tipo, un divino", escribió. Otro que se manifestó igual fue el editor Antonio Santa Ana, que escribió: "Qué tristeza la muerte de Carlos Busqued".



"Me apena enormemente la muerte de Carlos Busqued, mis condolencias a su familia y amigos. Allá nos veremos, bajo este sol tremendo!" escribió por su parte el periodista y escritor Juan Carrá. Y Juan Sklar tuiteó: "Se murió Carlos Busqued. Entre tanto falso profeta de la luz, él escribió de lo único que realmente interesa: la mugre de ser humano. Ojalá que por lo menos la gente saquee las librerias y agote, de nuevo, Bajo este sol tremendo".





Mariana Enriquez contó en Twitter: "Una vez en Chaco me dijo: "vamos a ver la tumba de Bittel, el único chaqueño que pudo ser presidente". Le dije no puedo tengo una charla. Qué pelotuda. Me mandó una foto desde cementerio. ¿Está mal contar anécdotas? ¿Es vanidad? Qué me importa". Por su parte, el periodista y escritor Reynado Sietecase lo definió como un "notable escritor" y un intelectual comprometido" y sostuvo que "extrañaremos su mirada cínica y valiente". También a nivel institucional, el Ministerio de Cultura de la Nación se manifestó: "La literatura argentina acaba de perder a un gran escritor con la muerte de Carlos Busqued. Autor de "Bajo este sol tremendo" y "Magnetizado", tenía 50 años y había nacido en Roque Sáenz Peña, Chaco. Una triste y muy temprana pérdida para la cultura".