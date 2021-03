https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 30.03.2021 - Última actualización - 10:07

10:04

La participante no se quedó conforme con la devolución del jurado, quien la cuestionó en su rol como capitana.

Espectáculos Fuerte cruce entre Andrea Rincón con Germán Martitegui en Masterchef Celebrity 2 La participante no se quedó conforme con la devolución del jurado, quien la cuestionó en su rol como capitana.

Este lunes los participantes de Masterchef Celebrity 2 tuvieron una complicada prueba. Gastón Dalmau, Candela Vetrano, Claudia Fontán, Andrea RIncón, Alex Caniggia y Hernán Montenegro debieron dividirse en dos equipos y, el encargado de elegirlos, fue el ex Casi Ángeles, quien la semana pasada obtuvo la medalla dorada. Con ese beneficio en sus manos, decidió optar por la Gunda y su amiga Cande. De esa forma, Rincón quedó al mando del otro equipo.

Ambos grupos debían cocinar tres platos, uno vegetariano, uno con pescado y otro con mollejas. Gastón fue también el encargado de dividir quién haría cada plato y luego, todos contarían con sesenta minutos para prepararlos. En esta oportunidad, no tuvieron que pasar por el mercado, pero los problemas se originaron cada vez que la chicharra sonaba y los integrantes de cada equipo debían intercambiar roles y seguir con el plato que estaban preparando sus compañeros. Hubo momentos de tensión y varios reproches entre los integrantes de cada equipo, porque debían pasarse la información del estado de cada preparación y eso hizo que se generaran varios malos entendidos.

Finalmente, el tiempo se agotó y llegó la hora de las devoluciones del jurado. El equipo comandado por Dalmau tuvo una buena devolución en cuanto a lo estético, pero el sabor de los tres platos no fue elogiado por los chefs. Luego, fue el turno del equipo de la ex Gran Hermano, quien según los cocineros no logró ser una buena capitana. En ese momento, Rincón tuvo un fuerte entredicho con Germán Martitegui.

“Te quejaste tanto de María O´Donell cuando fue tu capitana, despotricaste tanto diciendo que no te ayudó, y hoy el destino te puso de capitana. No voy a decir nada más y me voy a retirar a mi lugar”, le expresó el chef. Y Donato de Santis agregó: “Creo que estoy frente a uno de los peores platos de este certamen”. Sin embargo, Martitegui fue por más y le espetó: “Un grupo de cocineros tiene que saber trabajar como un equipo y para eso necesitan un líder que los organice. No lo hiciste”. Rincón, ante este comentario, no se quedó callada: “En mi defensa, yo también estaba trabajando, y trabajamos muy bien en equipo. Si pierdo y me tengo que ir, vuelvo a elegir a este equipo”. El jurado, intentando calmar el ánimo, le dijo: “Yo le pondría menos pasiones, no podes manejar un grupo así”. La participante, ante esto, reconoció: “No juego a nada porque soy muy mal perdedora”. “Bueno, vos lo dijiste, no sé de que te reís”, le respondió el chef ante la sonrisa que expresaba Andrea.

En ese momento, la tensión se apoderó del estudio. “Yo no pienso igual que vos”, le dijo la capitana del equipo, y se volvió hacia sus compañeros: “Alex, ¿cuántas veces te pregunté si necesitabas algo? Loco, ¿yo no te pregunté cuando necesitabas algo?”. A lo que sus colegas respondieron afirmativamente. “Me parece que vos no estabas viendo, ¿dónde estabas? ”, lanzó Rincón contra Martitegui. “Yo estoy acá, veo todo lo que pasa”, le contestó él. “Estabas mirando otra película, no la misma que estábamos mirando nosotros”, finalizó ella.

Finalmente, el jurado determinó que el equipo que pasaba al miércoles de beneficios era el de Gastón Dalmau, mientras que el comandado por Rincón fue directamente al jueves de última chance, donde competirán por evitar la gala de eliminación del próximo domingo.