El ex número uno opinó sobre los jugadores

Agassi eligió a los tres mejores tenistas de la historia

Ganador de los cuatro Grand Slam, el ex tenista también habló sobre su etapa como entrenador de Djokovic.

Uno de los mejores tenistas de la historia, André Agassi, afirmó quienes son para él los mejores de la historia "Creo que si me preguntas quiénes son los tres mejores de la historia es obvio que son Roger, Rafa y Novak. Otra cosa distinta es decir quien ha tenido la mejor carrera y también cuando alguien está jugando su mejor tenis y quién es el mejor". En una entrevista concedida a la cadena de televisión CNBC, quien fuera número uno del mundo en 1995 señaló quien es el más destacado en cada superficie "Tenemos al mejor en pistas de hierba con Roger, al mejor en tierra batida con Rafa y al mejor en pista dura con Djokovic. Hay varias superficies, podrían jugar entre ellos cien veces y entonces te daría la respuesta". Tenés que leer Schwartzman venció al francés Mannarino y pasó a los octavos de final del Masters 1000 de Miami Por último, Agassi recordó como fue entrenar al serbio y actual lider del ranking ATP "Dejé a Djokovic porque no le estaba ayudando. Las razones por las que empecé a entrenar con él era porque creía que sería bueno para el tenis si alguien podía sacar lo mejor de él y entonces, tras conocerle a él y a su familia, deseaba ayudarle".

