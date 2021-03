https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 30.03.2021 - Última actualización - 11:47

11:43

Coronavirus

Aún no se detectó la cepa Manaos en Santa Fe y no se prevén cambios en medidas

Perotti aseguró que hasta el momento no habrá modificaciones en cuanto a las acciones para minimizar los contagios por Covid-19. La ministra afirmó que se llegará con los turnos dados a las 200.000 dosis.

Crédito: Pablo Aguirre



Crédito: Pablo Aguirre

Coronavirus Aún no se detectó la cepa Manaos en Santa Fe y no se prevén cambios en medidas Perotti aseguró que hasta el momento no habrá modificaciones en cuanto a las acciones para minimizar los contagios por Covid-19. La ministra afirmó que se llegará con los turnos dados a las 200.000 dosis. Perotti aseguró que hasta el momento no habrá modificaciones en cuanto a las acciones para minimizar los contagios por Covid-19. La ministra afirmó que se llegará con los turnos dados a las 200.000 dosis.

Omar Perotti, expresó que por ahora no habrá cambios en cuanto a las medidas de prevención de la pandemia. Así lo aseguró en una conferencia de prensa brindada junto a la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, en el ex predio de la Sociedad Rural de Rosario. “Nosotros hasta aquí vamos a sostener las normativas vigentes”, aseguró el mandatario. El gobernador dijo también: “Vamos a tener, frente a la dinámica de la situación, una observación diaria para tratar de poder mantener el mayor nivel de actividad laboral, productiva. Todo tiene un resguardo en la conducta individual y en la responsabilidad social que podamos estar asumiendo”. El gobernador aseguró que los casos están creciendo. Frente a la llegada de los meses más fríos del año, Perotti afirmó: “Prepararnos de la mejor manera. Saber que hay que cambiar conductas y tomar una conducta muy firme de cuidado. Asumir esta etapa sin miedos, pero con mucho cuidado”. Hasta el 9 de abril rigen disposiciones establecidas por Nación a las cuales adhirió la Provincia. Omar Perotti apeló una vez más a la responsabilidad individual para la prevención del covid-19: “No esperemos la norma para cuidarnos más. Eso lo tenemos que hacer todos los días nosotros desde siempre. Es imprescindible hacerlo para poder mantener el mayor nivel de actividad posible. No hay otra forma, no hay secretos. No creo que haya un solo santafesino o santafesina que no sepa cómo cuidarse. De ahí en más es si lo aplica o no lo aplica. Lo que queremos es que lo aplique”. El gobernador recalcó la cuestión de la conducta de cada habitante de nuestra provincia: “Con el deseo de poder mantener un muy buen ritmo de actividades, tanto del sector productivo, del sector laboral, de la obra pública en la provincia de Santa Fe. Esto para poder sobrellevarlo, al igual que nuestras escuelas en funcionamiento, tiene un correlato. La responsabilidad de cada uno de nosotros”. Habló de las dos vacunas. La de la prevención con el barbijo, el distanciamiento, la ventilación, el evitar las aglomeraciones. Y la otra. La inyección propiamente dicha. Con respecto a esto, subrayó: “Todo el sistema de salud de primera línea ya tiene primera y segunda dosis colocadas. Eso nos prepara de otra manera. Hoy ese personal, que en aquel momento tuvimos hasta un 30 por ciento menos por aislamiento, está plenamente vacunado”. Pidió públicamente que los docentes que no se vacunaron todavía por distintos motivos lo hagan.

200.000 dosis Por su parte, la ministra Martorano se refirió a la vacunación: “Con los turnos que tenemos dados, vamos a superar las 200.000 dosis. Siguen llegando vacunas y estamos a todo ritmo vacunando. Ingresaron ayer 23.400. Hoy están llegando Covishield, 18.000, que las vamos a distribuir en aquellos lugares más pequeños o con más dificultad para el acceso”. Desde su cartera, se espera terminar con la inoculación a los mayores de 80 años y comenzar con la población de entre 75 y 79. “Estamos terminando con los más 80. Se han priorizado los grandes conglomerados porque es donde hay más circulación comunitaria”. Con respecto a la expansión de la cepa de coronavirus proveniente de Manaos (Brasil), la funcionaria comentó: “No hemos identificado en la provincia de Santa Fe. En nuestra provincia, hemos mandado hisopados al (instituto) Malbrán (de Buenos Aires). Hasta ahora no tenemos ningún positivo. Podemos tenerlo. Está dentro de las posibilidades de que esto ocurra”. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

Temas: