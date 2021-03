https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 30.03.2021 - Última actualización - 12:20

12:15

El primer álbum de música original de la banda en una década es un regreso a las fuertes raíces de la banda. Se trata de un reflejo de las tragedias personales en las vidas de los miembros de la banda y las tragedias colectivas del planeta. Implicó un trabajo de composición y grabación afectado por el distanciamiento de la pandemia.

Nuevo álbum en 10 años Evanescence lanzó "The Bitter Truth" El primer álbum de música original de la banda en una década es un regreso a las fuertes raíces de la banda. Se trata de un reflejo de las tragedias personales en las vidas de los miembros de la banda y las tragedias colectivas del planeta. Implicó un trabajo de composición y grabación afectado por el distanciamiento de la pandemia. El primer álbum de música original de la banda en una década es un regreso a las fuertes raíces de la banda. Se trata de un reflejo de las tragedias personales en las vidas de los miembros de la banda y las tragedias colectivas del planeta. Implicó un trabajo de composición y grabación afectado por el distanciamiento de la pandemia.

“The Bitter Truth”, el primer álbum de música original de Evanescence en una década, ya está disponible a través de BMG. Un regreso a las fuertes raíces de la banda. “The Bitter Truth” es un reflejo de las tragedias personales en las vidas de los miembros de la banda (el fallecimiento inesperado del hermano de la líder Amy Lee, la repentina pérdida de un hijo por el bajista Tim McCord) y las tragedias colectivas del planeta en medio de la desigualdad racial, el Covid y la agitación económica. Pero, a pesar de la oscuridad y la amargura de la vida, el mensaje rotundo del álbum es de luz: seguir adelante es mejor que rendirse.

Obligados a escribir y grabar la mayor parte del álbum separados unos de otros a lo largo de 2020, con un flujo de trabajo sin precedentes y sin límites creativos, la banda regresó naturalmente al sonido feroz y épico por el que son conocidos. Líricamente, la pesadez del mundo engendró honestidad cruda y dio vida a temas tanto antiguos como nuevos. Un proceso de curación en sí mismo. Para Amy Lee, escribir y cantar sobre temas como los demonios internos, el dolor, la fachada de “Estoy bien” que la sociedad impone a quienes luchan con su salud mental, la rebelión frente a la injusticia y la misoginia, y la libertad que viene con terminar las relaciones tóxicas finalmente culminó en un sentido de resiliencia.

Amy Lee dijo sobre “The Bitter Truth”: “quiero que la gente salga de este álbum sintiendo esperanza, empoderamiento y fuerza. Algo que me inspira mucho en la vida son las personas que han superado grandes obstáculos, los sobrevivientes. Espero que podamos transmitir la idea de que incluso cuando las cosas son increíblemente dolorosas, vale la pena vivir la vida. Apoyarnos en esos momentos más oscuros y desafiantes, enfrentarlos y descubrir que no estamos solos, nos hace reales. Nos hace lo suficientemente fuertes para enfrentarnos a ellos.

Y nos une, si lo permitimos, en una apreciación más profunda de la luz y la verdad. Gracias por los recuerdos. Ahora hagamos algunos nuevos”.

La creación en cuarentena del álbum también se narra en un nuevo documental, “Evanescence: Embracing The Bitter Truth”, dirigido por Adam Jones y publicado a través de The Coda Collection, el canal de transmisión centrado en la música de Amazon Prime Video.

Capturando la génesis del álbum desde el último show en vivo de la banda en diciembre de 2019 hasta los procesos de mezcla y finalización, en su mayoría remotos, el documental es una visualización necesaria para los fanáticos y cualquiera que busque comprender el arte detrás del arte de la era de la pandemia.

Críticas

Los medios sobre Evanescence y “The Bitter Truth”:

-“Una de las voces definitivas del rock” - Rolling Stone

-“Feroz e himnario” - The New York Times

-“Evanescence regresa con una misión” - Billboard

-“Evanescence, más fuertes y ruidosos que nunca” - SPIN

-“Se siente como siempre” - Grammy.com

-“Amy Lee es una de las mujeres más influyentes del rock” - Consequence of Sound

-“Una de las voces más potentes de la música” - Entertainment Weekly

Hay equipo: Jen Majura (guitarra y coros), Troy McLawhorn (guitarra), Amy Lee (voz y teclados), Tim McCord (bajo) y Will Hunt (batería).Foto: Gentileza P.R. Brown

Sobre Evanescence

Evanescence, ganadores de dos premios Grammy, han tenido un impacto en personas de todo el mundo. “Fallen”, el emblemático álbum debut de la banda del año 2003, sentó las bases, pasó 43 semanas en el Billboard Top 10 y vendió más de 17 millones de copias en todo el mundo.

El single debut y éxito mundial “Bring Me to Life” alcanzó el puesto número 5 en el Billboard Hot 100 y marcó su primer Reino Unido. # 1 hit single. El igualmente popular “My Immortal” alcanzó el puesto número 7 en los Estados Unidos y Reino Unido después de múltiples giras por todo el mundo. “The Open Door” llegó a continuación, vendió más de cinco millones de copias, seguida por la auto-titulada Evanescence, que debutó en el #1 en las listas de Billboard. La cantante, compositora y pianista principal de Evanescence Amy Lee, el bajista Tim McCord, el baterista Will Hunt, el guitarrista principal Troy McLawhorn y la guitarrista y corista Jen Majura recorrieron caminos muy nuevos y familiares para su cuarto y más ambicioso lanzamiento hasta la fecha, “Synthesis” en 2017 (BMG). El esfuerzo sinfónico obtuvo cuatro #1 de Billboard, debutando en la cima de las listas de álbumes independientes, alternativos, rock y clásicos. Evanescence lanzó su gira mundial “Synthesis Live” en octubre de 2017 combinando sus intensas actuaciones en vivo y su composición atemporal con una poderosa orquestación en vivo.



+ información

Facebook: @Evanescence

Twitter: @evanescence

Instagram: @evanescenceofficial

www.evanescence.com