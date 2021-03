https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 30.03.2021 - Última actualización - 13:56

13:52

El conductor y el humorista no discutieron por cuestiones políticas sino musicales.

Espectáculos Dady Brieva incomodó a Jey Mammon al aire El conductor y el humorista no discutieron por cuestiones políticas sino musicales.

Dady Brieva se convirtió nuevamente en el protagonista de una discusión aunque, esta vez, el tema de la discordia no fue la política sino la música.

Todo comenzó cuando Jey Mammon tocó el piano en Los Mammones como todos los días y el humorista lo chicaneó. “Vamos a ir al piano, a vos que te encanta esa idea”, comentó el conductor.

“¿Por qué tocás el piano?”, le consultó picante el ex integrante de Midachi. “Porque me gusta”, le retrucó con pocas pulgas Jey, quien estudió música en un conservatorio.

Lejos de dejarlo pasar, Dady agregó: "¿Y por qué no aprendés?" “Ah. Además de humorista sos forr...”, contestó ya cansado el conductor.

Tenés que leer

“¡No! Perón decía que no había cosa peor que un bruto con inquietudes. Bueno, lo que pasa es que a mí se me da por el charango… y después tengo un saxo. Sé tocar, pero no sé tocar bien, al menos no como yo quisiera”, se defendió el actor.

El programa continuó y las chicanas siguieron. “¿A vos te molesta no saber tocar bien el piano?”, volvió a insistir Dady. “No, porque toco bien”, aseguró Jey.

Finalmente, para calmar las aguas, el locutor le dijo al conductor que Dady "lo estaba jodiendo". “Dale bol... Acordate que son ellos los que se tienen que sorprender, no nosotros (el público)”, comentó con humor el actor. “Entonces, dejá de sorprenderme”, cerró harto Jey.