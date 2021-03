Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Agilidad en los turnos

UN LECTOR

"Al sector bancario, como ciudadano, contribuyente, quiero preguntarle ¿cuándo van a normalizar la atención al público? ¿Cómo es posible que se permita desde hace más de un año que no atiendan con cierta normalidad? Uno tiene que sacar turno que se dan 20 días hacia adelante, para poder hacer cualquier trámite. No se puede resolver todo vía teléfono, o en forma digital. Señores, autoridades, ¡por favor! Implementen algo que agilice un poquito la posibilidad de que podamos usar NUESTRO DINERO. ¡Hace un año y medio que estamos así! Yo entiendo la pandemia, entiendo todo, pero me parece a mí que el sector bancario ya tendría que estar trabajando casi normalmente. ¡Es una barbaridad esto! Repito: uno tiene que esperar 20 días para acceder a un turno. Es una locura".

Polución auditiva

ANTIGUO LECTOR

"Con todo mi respeto a nuestra querida sociedad santafesina: deseo expresar mi desacuerdo con ciertas modalidades que se han tornado comunes en este tiempo. Por ejemplo, estaba caminando por la costanera santafesina, hermosa, atractiva, que congrega a multitud de personas, y de pronto escucho el estruendo de motos y cuatriciclos, como haciendo alarde a ver quién hace el mayor ruido con sus artefactos. La pregunta es: ¿por qué razón debo ser agredido auditivamente, por qué razón las personas que viven frente a la hermosa costanera deben ser aturdidas por esos inadaptados sociales? Pero el colmo de los colmos es que he visto a la policía hacer controles, a la Gendarmería y a la Municipalidad, pero nadie, absolutamente, le pone el cascabel al gato. ¡¿No es ilógico que esto pase?! ¿Cuándo respetarán mi derecho?, ¿cuándo podré decir: qué placer es vivir en Santa Fe, sin que ningún macho cabrío quiera pavonearse generando esos estruendosos ruidos, creyendo que son 'llamados sexuales' para ser atendido? Pero la culpa no la tienen ellos, sino de quien ostenta el poder de limitar esos efectos y no lo hace".

Justicia lenta no es justicia

ERNESTO JUAN CONTINI

Quiero exponer una situación personal, que me ha generado mucho daño y que tal vez otras personas estén padeciendo. Tras doce años de conflicto, hace ya tres años finalizó mi juicio de divorcio vincular contradictorio. Resulta que durante todos esos años mi ex esposa vivía con mi hija menor de edad, en la que fuera sede del hogar conyugal. Hoy, nuestra hija es mayor de edad y se debería restituir dicho inmueble para la venta. Esto no ha sucedido, por lo que me he presentado nuevamente a la Justicia. En todos estos años yo he sufrido diversos problemas de salud, entre ellos un accidente automovilístico que me dejó graves secuelas. El auto que me atropelló se dio a la fuga, generando innumerables gastos en salud que tuve que afrontar. Ese inmueble podría venderse y yo podría afrontar las deudas generadas, compensar los gastos del juicio y mejorar mi calidad de vida. Pero la justicia es lenta y no me dan respuesta a las cuestiones planteadas. Si la situación antes de la pandemia era compleja, ahora se ha agravado. Por eso solicito a los responsables de los juzgados de familia que aceleren los trámites pendientes y de una buena vez hagan justicia. "Justicia lenta no es justicia". Muchas gracias.