Córdoba: se amputó la mano, la llevó en una heladera y se la reimplantaron

Habló el hombre de 52 años se cortó la mano entera en un accidente laboral. En el Hospital de Urgencias lograron el reinjerto con éxito en una cirugía histórica.

Ernesto Monteverde (52) estaba trabajando cuando sufrió un terrible accidente: una máquina de un frigorífico le amputó la mano izquierda entera a la altura de la muñeca.



El hombre, que es oriundo de Venezuela pero trabaja en Córdoba, se dirigió de inmediato al Hospital de Urgencias cordobés con la mano en una conservadora con hielo. Dicho accionar fue clave, ya que permitió que los expertos hagan una cirugía histórica y logren el reimplante.



Desde la terapia intensiva, mientras sigue en recuperación y recobrando de a poco el movimiento de sus dedos, Ernesto contó sus sensaciones tras lo ocurrido.



“Tuve un accidente laboral donde me amputé la mano. Acá hicieron todo lo posible los médicos del Hospital de Urgencias y me salvaron la mano. Gracias a Dios estoy aquí muy bien y gracias al personal que me ha tratado muy bien, más que todo al personal de enfermeros y médicos porque se portaron a la altura. Gracias a ellos, gracias por hacerme esto, por implantarme mi mano”, relató.

Una cirugía histórica



Es la segunda vez que en el Hospital de Urgencias logran con éxito una cirugía de este tipo. La anterior había sido en 2009.



“Traía la mano en una conservadora con hielo, eso fue determinante para poder intentar el reinjerto”, describió Mariano Marino, director del centro de salud.



Monteverde llegó al hospital 20 minutos después del accidente y fue trasladado de inmediato al quirófano, donde un equipo interdisciplinario trabajó en varias tandas y durante siete horas en el reimplante. Intervinieron anestesistas, traumatólogos, cirujanos vasculares, instrumentadores circulantes y radiólogos.



“La mano se cortó completa a la altura de la muñeca y por eso llegó en condiciones que permitieron la reimplantación", explicó además Marino.



Primero participó el equipo de cirugía vascular, que hizo cuatro bypass: dos arteriales, arterias radial y cubital; y dos venosos. Para hacer los bypass se usó un injerto de vena del mismo paciente. Todo fue procedimiento de microcirugía para lo cual se usaron lupas quirúrgicas.



Luego el equipo de traumatólogos unió los tendones y una osteosíntesis de los huesos. Por último, el equipo neurológico fue el que anastomosaron los nervios, usando también técnicas microquirúrgicas.

Se recupera



Mientras sigue en terapia intensiva, desde el Hospital de Urgencias remarcaron que su recuperación es favorable y que ya logró recuperar algo de movimiento y sensibilidad en los dedos.



Sin embargo, “es todo un proceso” recuperar la movilidad total y “ahora lo más importante ahora es que recupere el proceso de irrigación y evitar infecciones”.