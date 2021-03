https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ida y vuelta de reproches

Cinthia Fernández confesó que Martías Defederico la amenaza con "contar cosas"

"No me podría enamorar de un tipo que no cumple con los derechos de sus hijas, que es mal padre, vago, cínico, violento", dijo la mediática.

La panelista de “Los Ángeles de la Mañana” relató detalles inéditos del final de la relación con el padre de sus hijas, Matías Defederico, a raíz de una entrevista que él brindó a "Intrusos", donde dijo, entre otras cosas, que ella podría seguir enamorada de él. "Le quedó la espina", aseguró el futbolista. En primer lugar, se refirió al incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de él. “No dio de baja la obra social, pero pone el importe que se le canta”. Y se refirió a los dichos del padre de su hija, que deslizó la posibilidad de que ella siguiera enamorada de él. “Me parece un argumento básico, no me podría enamorar de un tipo que no cumple con los derechos de sus hijas, que es mal padre, vago, cínico, violento. A veces lo miro y no entiendo cómo tuve tres hijas con él. Me corre mucho el peso de romper una familia, tenía ese mambo, pero hoy lo veo normal. En ese momento, para mí fue el fin del mundo”. Y agregó: “Yo las noches me las pasaba sola porque él estaba en un boliche, enfiestado, con alguna amante”. Tenés que leer Cinthia Fernández confesó que sus hijas "hurtaron" en una juguetería Me dice: ‘tus hijas el día de mañana van a saber que rompiste una familia’. El argumento básico es que yo soy la puta y la trola”, detalló. Y agregó: “Todo el tiempo me dice que va a contar cosas y que mis hijas van a tener vergüenza de mí porque ‘su mamá es una trol...’. Y no fue la única violencia. Me tiene amenazada con que yo le había metido los cuernos. No lo hice, ojalá lo hubiera hecho”. Y finalizó, completamente angustiada: “No sé por qué tardé tanto tiempo en decirlo. Nunca cagué a un tipo. Pero me liberé con un montón de cosas porque realmente la pasé mal y nunca hablé. Yo me fui a Chile, que hay un solo hospital en Arica, y me fui hace muchísimos años... y después me pasó con mis hijas. Y no saben lo que fue, estuve sola, no tenía un mango para ir a la agencia de viajes y poder volverme sola. A mi mamá tardé tres años en decírselo. Me angustia lo que viví. Tengo fotos, de todo”.