Martes 30.03.2021 - Última actualización - 17:59

17:50

En Twitter

Mar Gómez aseguró que la luna llena ayudó a liberar el Ever Given del Canal de Suez

La marea "sin duda ayudó a darle al Ever Given un impulso para poder ser liberado de esa zona y restablecer el trafico marítimo", explicó la experta.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

