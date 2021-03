Gremio desistió de intentar contratar a Rafael Santos Borré y se bajó de la puja

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El club brasileño anunció oficialmente que dejará de negociar con el delantero de River por su traspaso, acusando “vacilación del deportista en la firma” de un precontrato.

El Gremio de Porto Alegre informó oficialmente esta noche que "renuncia formalmente a firmar un precontrato" con el delantero de River Rafael Santos Borré, según se resolvió durante la reunión que llevó a cabo la Junta Directiva en una reunión extraordinaria.

"El Gremio Foot-Ball Porto Alegrense sale a bolsa y anuncia que, por acuerdo celebrado en reunión extraordinaria de la Junta Directiva del Club, celebrada en esta fecha, renuncia formalmente a firmar un precontrato con el deportista Rafael Santos Borré", señaló la entidad brasileña.

Asimismo, añadió: "La decisión se basa, exclusivamente, en la inseguridad del Club ante la vacilación del deportista en la firma del referido instrumento, lo que plantea una duda relevante sobre la efectiva finalidad, disposición y voluntad del mismo para incorporarse a la escuadra Gremio".

"El Club permanece atento al mercado con el fin de reforzar el grupo de deportistas para las competiciones de esta temporada de 2021", finalizó el comunicado que dio a conocer la institución de Brasil.

Por su lado, Romildo Bolzán, presidente de Gremio, indicó en declaraciones radiales a un medio de Brasil: "Gremio no puede quedar con una indefinición, tenemos su aceptación verbal, pero no hay nada formalizarlo todavía. No es cómodo y esta situación hay que resolverla".

Montiel se entrenó a la par del grupo

El defensor Gonzalo Montiel se entrenó hoy a la par de sus compañeros tras recuperarse luego de sufrir mononucleosis y podría regresar al equipo titular de River que el próximo sábado visitará a Arsenal por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El futbolista fue diagnosticado con mononucleosis el 24 de febrero pasado y este martes se sumó por primera vez al resto del grupo comandado por el entrenador Marcelo Gallardo en la práctica que se llevó a cabo en el River Camp de Ezeiza.

El cuerpo técnico evaluará al jugador para ver cómo responde en los próximos días y decidir si será parte del equipo titular de River o al menos ganarse un lugar entre los concentrados para el mencionado encuentro que se jugará a partir de las 21.00 en el estadio del equipo de Sarandí.

Por su parte, el defensor Fabrizio Angileri, quien estuvo ausente ausente en la goleada frente a Godoy Cruz y en el empate en el clásico ante Racing debido al fallecimiento de su padre, también practicó a la par de sus compañeros y volvería al once inicial.

Según el detalle que ofreció el departamento de Prensa de River, el entrenamiento en el predio de Ezeiza se dividió en dos grupos: quienes jugaron ante Racing hicieron actividades regenerativas y de capacidad aeróbica; mientras que el otro trabajos técnicos en campo reducido.

El plantel "millonario" volverá al trabajo este miércoles en horario matutino, para realizar trabajos tácticos, mientras que el viernes se concentrará de cara al encuentro ante Arsenal, por la octava fecha de la Liga Profesional.

River buscará el próximo sábado a partir de las 21:00 en el estadio "Julio Humberto Grondona" volver a la victoria para no perder el tren de la clasificación a cuartos de final, donde por el momento está fuera con once puntos en la zona A.

Luego de la visita a Sarandí, a River se le iniciará una seguidilla muy importante de partidos, que incluirá el cruce con Atlético Tucumán por los 16avos de la Copa Argentina -que si gana abrirá un Superclásico ante Boca- y la fase de grupos de la Copa Libertadores, en seis semanas sucesivas.

Rojas, ausente pero feliz

La ausencia de la mañana en el River Camp no tuvo que ver con una mala noticia, sino todo lo contrario, ya que el defensor paraguayo Robert Rojas fue papá.

"Robert Rojas se ausentó de la práctica por asuntos familiares", rezó la comunicación oficial por parte del conjunto "Millonario".

Unas horas más tarde, a través de las redes sociales, se confirmó que Rojas fue papá de Ian Samuel, que pesó 3,9 kilogramos y se encontraba bien de salud.

Con información de NA.