Un insólito comportamiento de lombrices deja desconcertados a los científicos

Un inusual 'tornado de lombrices' de tierra pasó la semana pasada por la localidad estadounidense de Hoboken, Nueva Jersey, dejando desconcertados a los científicos, informa el portal Live Science.

El 25 de marzo, después de una lluvia, una residente de Hoboken estaba paseando por un parque cuando en su camino se encontró con cientos de lombrices, la mayoría de las cuales estaban dispersas formando una especie de espiral.

Estos invertebrados respiran a través de la piel, por lo que cuando la lluvia intensa o persistente satura la tierra con agua, salen a la superficie para no ahogarse, detalló la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.). Y aunque suelen ser solitarios, a veces se reúnen en grupos y se comunican entre sí mediante el contacto para seleccionar la dirección hacia donde moverse.

Worm Tornado? Has anyone ever seen anything like this? These were out this morning near Maxwell park in #Hoboken.