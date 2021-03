Alarma en San Cristóbal por intentos de estafas telefónicas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vecinos de esa localidad del noroeste santafesino radicaron sus respectivas denuncias en la Unidad Regional XIII de Policía tras ser engañados mediante llamados de teléfono. El testimonio de uno de los afectados.

Noelí Rojas

Las víctimas fueron personas mayores de edad y los llamados se registraron entre las 3 y las 5, en donde los delincuentes advertían a una persona que tenían secuestrado algún familiar y les pedían dinero a cambio de su liberación.

Todos los llamados se realizaron a teléfonos fijos y causaban mucha confusión porque esas personas estaban durmiendo al momento de la estafa. No es sencillo reaccionar en ese instante y corre riesgo la salud de la persona que atiende el llamado ante la desesperación y la preocupación.

Tanto estas estafas como los “cuentos del tío” ya son moneda corriente en la sociedad, pero fue muy particular lo que sucedió esa noche en la ciudad de San Cristóbal porque hasta el momento se conocieron cinco denuncias distintas de estos hechos.

El testimonio de una familia damnificada

Este medio dialogó con José Luis Mamut, quien fue uno de los vecinos que denunció sobre la estafa y detalló lo sucedido. Nos contó que la víctima fue su esposa Graciela, cuando estaba durmiendo, recibió un llamado cerca de las 4 de la mañana y escuchó que una persona gritaba y otra le decía que tenía a su hijo secuestrado. Fue un momento de mucha tensión el que vivió porque su hijo vive actualmente en la ciudad de Santa Fe y se asustó muchísimo. En ese momento de shock, llamó a José Luis y por el horario se les dificultó comunicarse con su hijo que estaba durmiendo. Entonces decidieron acercarse a la comisaría para que los ayuden.

“La llaman al fijo a mi mujer, cuando ella levanta el tubo gritaba un chico: mami mami me están torturando, me secuestraron. Entonces agarra el teléfono otro tipo y le dice que afuera de su casa en Boulevard San Martín había una moto con dos tipos y que le llevara toda la plata porque si no lo mataban. Mi mujer se descompuso, larga el teléfono y como vivo en otra casa me llama al celular a los gritos y yo no entendía nada. Voy y me cuenta lo que había pasado, fuimos a verificar y era mentira. En la policía una de las chicas llama a la Comisaría 1ª de Santa Fe, que está en la zona donde vive mi hijo. Hablé con ellos y me dijeron que me quede tranquilo, que seguro era una broma, pero el problema era que mi hijo no me atendía porque estaba durmiendo así que mandaron un móvil a su casa y después de una hora lo pudieron despertar”, fue el relato del vecino, quien expresó que “el susto no te lo saca nadie”.

Ante el desconcierto de lo que estaba pasando, Graciela no logró ver si realmente estas dos personas estaban afuera de su vivienda o no.

Misma modalidad

Los cinco casos que se registraron fueron muy similares. En los llamados manifestaban que tenían algún familiar secuestrado o que se encontraba lesionado por algún incidente. Afortunadamente todos estaban en perfecto estado de salud y los delincuentes no lograron su cometido.

Advertencia

En diálogo con El LItoral, el jefe de la Unidad Regional XIII de Policía, Alfio Zumoffen, brindó detalles sobre esta problemática y expresó que están alertando a la sociedad a través de comunicados sobre qué hacer ante una situación de estas características.

“Si bien no se pudo concretar ningún hecho, tuvimos varios llamados y alertas. Ahora nosotros tratamos de concientizar a la ciudadanía con algunos tips para que tengan en cuenta en cualquier caso de recibir estos llamados. Siempre lo hacen con personas mayores de edad y, en esta oportunidad, fueron muchos llamados que rebotaban en distintos lugares y al mismo tiempo”.

El comunicado expresa lo siguiente:

¿De qué se tratan las estafas telefónicas? Recibís un llamado en el que:

- se hacen pasar por un familiar y te hacen creer que este se encuentra en peligro

- o te informan que ganaste un premio y necesitan tu número de CUIL y DNI para depositártelo en tu cuenta

- o te llama un supuesto familiar desde un banco, contándote que los billetes de dólares que tenés guardados van a perder vigencia y los debes cambiar.

Así comienzan a dialogar con vos, con el objetivo de recabar tus datos personales y concretar la estafa. En general te convencen de la veracidad de esa situación crítica, urgente, y ante la desesperación logran que les brindes la información solicitada.

¿Qué podés hacer si recibís un llamado similar?

- no des ningún tipo de información, ni datos personales, ni de tu grupo familiar

- cortá de inmediato y comunicate con el familiar que estaría en problemas

- llamá al 911 y hace la denuncia en la comisaría de tu jurisdicción.