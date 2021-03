Se celebra el Día Mundial del BackUp

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se motiva a que la gente se tome el día para realizar una copia de todos los archivos que tiene en sus dispositivos.

El 31 de marzo es el Día Mundial del BackUp o Copia de Seguridad, un día creado para motivar a todos a realizar copias de seguridad de sus archivos al menos una vez al año. La idea es simple: tómate un día para resaltar una de esas tareas críticas pero mundanas que todos saben que deben hacer, pero que nunca llegan a hacer.

Según escribe Christopher Budd, Avast Senior Global Threat Communications Manager, si bien hacer una copia de seguridad de tus archivos es algo bueno, hoy día, puede ser mejor pensar en esto como el Día Mundial de la Protección contra el Ransomware. Eso se debe a que las copias de seguridad son la forma más eficaz de protegerse a uno mismos y a las empresas contra el ransomware, sin lugar a dudas.

La razón de esto es simple: un ataque de ransomware destruye los archivos que más le importan. El ransomware no los elimina, al menos no inicialmente. Pero cuando experimentas un ataque de ransomware, el acceso a tus archivos desaparece, como si tu disco duro se hubiera bloqueado.

Debido a que tus archivos están encriptados en lugar de destruidos por completo, los ataques de ransomware inician inmediatamente una discusión sobre "si debes pagar el rescate o no" para recuperarlos. Las autoridades y la mayoría de los profesionales de la seguridad te dirían que no debes pagar el rescate por muchas razones, una de las cuales es que puedes pagar el rescate y aún así no recuperar tus archivos. En ese momento, si pagas, no solo has perdido tus archivos, sino también tu dinero.

Aquí es donde entran en juego las copias de seguridad y por qué son tan importantes como una forma de protección contra el ransomware. Si tienes una copia de seguridad de tus archivos y puedes restaurarlos, no tienes que preocuparte por pagar el rescate.

Simplemente restauras tus archivos desde la copia de seguridad y listo.

Dado lo aterrador y complejo que es el ransomware, puede resultar sorprendente que exista una solución tan simple y directa. Pero en realidad, es así de simple y directo. Muchas personas y organizaciones de todo el mundo se han enfrentado con éxito a los ataques de ransomware al restaurar a partir de copias de seguridad y seguir adelante, sin tener siquiera pensar en pagar un rescate.

No te equivoques, la amenaza del ransomware es enorme y sigue aumentando. El Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) señala en su Informe de delitos en Internet de 2020 cómo el número de víctimas de ransomware aumentó de 2.047 en 2019 a 2.474 en 2020. Las pérdidas ocurridas por tales ataques también aumentaron dramáticamente, de U$ S 8.965.847 en 2019 a U$ S 29.157.405 en 2020.

No hay razón para creer que los ataques de ransomware vayan a ralentizarse, y mucho menos a detenerse. Esto significa que es importante tomar medidas para protegerse lo más completamente posible del ransomware. No abrir archivos adjuntos o hacer clic en enlaces puede ayudar. El usar un software antivirus también puede ayudar. Pero la última y más eficaz línea de defensa es tener siempre copias de seguridad fiables que puedas restaurar.

Así que este año, en lugar de dejar pasar el Día Mundial de la Copia de Seguridad, tómate un tiempo para hacer una copia de seguridad de todo y desarrollar la práctica de hacer copias de seguridad con regularidad. Y lo que es igualmente importante: saber cómo restaurar tus datos a partir de tus copias de seguridad. Una copia de seguridad de la que no se puede restaurar frustra el propósito de las copias de seguridad.

Ojalá tú o tu empresa nunca sean víctimas de un ataque de ransomware. Pero si lo eres y tienes copias de seguridad efectivas, puedes ignorar el pedido del rescate, restaurar tus copias de seguridad y seguir con tu vida. Porque seguir con tu vida después de un evento catastrófico es exactamente la razón por la que se crearon copias de seguridad en primer lugar.