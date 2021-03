https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La ex chica Disney se sinceró respecto a su orientación sexual.

En una entrevista televisiva Demi Lovato se declaró pansexual y expresó sus deseos de convertirse en madre

La cantante Demi Lovato se declaró pansexual durante una entrevista con Joe Rogan, en su podcast The Joe Rogan Experiencie, instancia en la que reveló que su orientación sexual fue el motivo de su quiebre con Max Ehrich.

“El año pasado, me comprometí con un hombre. Pensé que me iba a casar, que a estas alturas estaría embarazada. Y eso no es lo que pasó”, confesó.

“Soy demasiado gay para casarme con un hombre en este momento. No sé si eso cambiará en 10 años y no sé si eso cambiará alguna vez, pero me encanta aceptarme”, aseguró la actriz.

Tras esto, agregó que “mi sexualidad es muy fluida, y es porque estuve en el armario demasiado tiempo”, reconoció, explicando que se debió a que su familia la educó bajo normas cristinas.

Fue entonces cuando Rogan le preguntó si se identifica con el término “pansexual”, a lo que Demi respondió: “Sí, pansexual”.

La pansexualidad se refiere a la atracción sexual o emocional hacia otra persona sin importar su género.

Además de Demi, otras famosas como Miley Cyrus, Belle Thorne y Cara Delevingne también se han declarado pansexual.

En el último tiempo Demi ha realizado una serie de confesiones a través de su documental, “Demi Lovato: Dancing With the Devil, donde reveló que fue violada mientras trabajaba para Disney Channel y que, pase a que reportó el incidente, nadie hizo nada.