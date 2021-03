https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Pedro Nieva A la muerte en bicicleta Como cada noche, Alonso pedalea hacia su casa. La muerte por mano de delincuentes acecha como una sombra ominosa el tejido de nuestra sociedad.

"Hablaremos si le gusta / sobre las muertes injustas / que algunos hombres cometen". El Moreno. La vuelta de Martín Fierro.

Alonso ha dado por concluida su jornada de changas. Ha hecho un turno de rutinas en el gimnasio. Ha comido alguna fruta. Y pedalea hacia su casa, al filo de la medianoche de ese 25 de febrero, escuchando música por los auriculares. Al llegar, dará a su madre la mitad de lo ganado en la jornada.

Como cada noche, Alonso pedalea por esa calle que tiene nombre de un prócer que desconoce: Dr. Laureano Maradona, un prócer de la vida. En algún momento el trepidar de una moto se impone a la música. Una orden imperativa. Instintivo, Alonso se niega. Un disparo en la cara. Le vacían la billetera y fugan porque se aproxima un vehículo. Alonso queda ahí. Lo último que verá en su joven vida será un pedazo del asfalto de esa calle Dr. Maradona.

Las muertes por mano de delincuentes acechan como una sombra ominosa el tejido de nuestra sociedad. Generan asombro; estupor. Generan dolor; un dolor incomprensible, entre familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Son parte de un cuadro de delitos predatorios y vejaciones personales de la más variada índole, donde las muertes resultantes sobresalen como la parte visible del témpano, en una somera estadística que registra algún organismo oficial y el periodismo. Y cuya reiteración cada año, cada mes, cada semana, mueven a la indignación a los ciudadanos que nos preguntamos porqué desde las esferas del Estado (que entre otros, tiene el deber constitucional de garantizar la seguridad) no se estudian y aplican estrategias adecuadas para que el problema se revierta. Para que la calle deje de estar en manos de los delincuentes.

Hoy, un ciudadano común, una mujer común, gente de acá del barrio, sale a trabajar y no sabe si vuelve a casa. Un Estado-elefante nos muestra un Ministerio de Seguridad (cuyo ex titular tuvo que dejar el cargo) con nutridos cuadros de funcionarios y empleados, mientras el personal de policía -bastante escaso y harto desprovisto- debe atender la cobertura de calles, instituciones y servicios. Toda una burocracia que no atina respuestas. Y allá, por encima del todo, un Gobernador -que debiera procurar el desarrollo armónico de la comunidad y el mantenimiento de la paz social- está como Buda: sentado, en silencio, mirando la Nada.

Cada día nos preguntamos qué respuestas ha dado ese Estado-elefante a las familias de Marianela Brondino, de Luisina Rodríguez, de Serena Martínez, de Sergio Carande, de Juan Testi, de Julio Cabal, de Maximiliano Olmos, de Hugo Oldani, de Claudio Alonso… y de centenares más. Muertes violentas que han dejado en cada familia un enorme vacío en lo afectivo, que nunca se volverá a llenar. En todos los casos, además ha quedado un hueco económico difícil de resolver, en épocas en que está en quebranto la economía del país y que el Estado-elefante no ha sabido asistirlos, que ha estado ausente de la asistencia profesional legal y clínica, que no ha buscado repararlos por sus fallas de gestión.

Claudio Alonso -mi empleado, mi hombre de confianza, mi amigo- iba en bicicleta hacia la muerte. Buda, el Protector, allá sentado, en silencio, sigue mirando la Nada.

