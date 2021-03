Más de 150 santafesinos regresaron al país en los últimos dos días

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entre lunes y martes se contabilizaron 156 personas que ingresaron. Fueron 126 que llegaron vía área; 21 por fronteras terrestres; y 9 por pasos marítimos. Julieta de San Félix, secretaria de Cooperación Internacional e Integración Regional de Santa Fe, resaltó que es fundamental que se cumpla con la cuarentena estricta de estos viajantes.

El pasado lunes el gobierno Nacional estableció el cierre del ingreso a la Argentina por los pasos fronterizos terrestres, debido a la situación epidemiológica que atraviesan los países limítrofes como Brasil, Chile y Paraguay. Además de suspender a partir del pasado sábado todos los vuelos regulares que conectan al país con Brasil, Chile y México.



Con la entrada en vigencia de esta norma, que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, las personas que se encuentran en el exterior solo podrán ingresar al territorio nacional en avión a través de los puntos de entrada habilitados: los aeropuertos internacionales de Ezeiza y San Fernando (ambos en la provincia de Buenos Aires), el Aeroparque Jorge Newbery (capital) y el puerto de la ciudad de Buenos Aires.



Ante esta situación, El Litoral entrevistó a Julieta de San Félix, secretaria de Cooperación Internacional e Integración Regional de Santa Fe, quien detalló cómo fue el ingreso de santafesinos al país tras esta medidas de cierres fronterizos. "Tenemos casos de personas que se fueron del país, asumiendo la responsabilidad de irse en el marco de una pandemia, y que están viendo las formas de volver", contó San Félix y agregó: "El que asume irse, tiene que ponderar el riesgo personal de irte a un país donde el sistema de salud de ese país está colapsado y si tiene problemas va a terminar cayendo al Consulado que está atendiendo otras cuestiones".



Entre lunes y martes ingresaron a Argentina unos 156 santafesinos, que se fueron por turismo o sin ser considerados "esenciales". En detalle, fueron 126 los que llegaron vía área; 21 por fronteras terrestres; y 9 por pasos marítimos. Mientras que el domingo (previo a la entrada en vigencia al cierre total terrestre y restricción, también en gran medida de vuelos) regresaron 140 santafesinos en avión y solo 4 por un cruce fronterizo terrestre.



Respecto a los santafesinos que ya están en suelo argentino tras su viaje al exterior, la funcionaria expresó que "trabajamos codo a codo con los municipios y las comunas, que tienen el dominio y la perspectiva más territorial, y les pedimos que, más allá del seguimiento que hace la Provincia, hagan cumplir la cuarentena a sus vecinos, porque el PCR es una foto del momento, y uno puede estar incubando el virus y no tener la carga viral".



San Félix recordó que el año pasado cuando se produjo el cierre de fronteras en marzo atendieron a unos mil santafesinos que habían quedado fuera del país, cuando la pandemia llegó de repente. "No tenemos una responsabilidad primaria en estas personas, pero sí asumimos la gestión con la convicción de que habían quedado fuera del país de manera involuntaria. Hoy la situación es otra", resaltó. Al mismo tiempo, la secretaria sostuvo que no son medidas "simpáticas", pero "tienen un fundamento muy concreto que es disminuir el riesgo sanitario, y es la forma de cuidarnos entre todos".



"No hablemos de ´varados`"



Para Julieta de San Félix no se debe considerar a las personas que no pueden regresar al país como "varados". "No hablemos de ´varados` porque la misma disposición que dispone el cierre de frontera y la suspensión de los vuelos de México, Brasil y Chile, refiere a que la gente que esté en esos países va a entrar en un plan de regreso progresivo que va a disponer la autoridad de aplicación", precisó la secretaria.



En este sentido, San Félix se refirió a la reducción de vuelos y dijo que "tiene el objetivo de que cada persona que ingrese pueda, con seguridad, someterse a los test que deben hacerse en Ezeiza. No es que la Argentina va a abandonar a nadie, o la Provincia va a hacer caso omiso de la gente que ha quedado con vuelos postergados o cancelados".



El caso en Uruguaiana-Paso de los Libres



La novedad de este miércoles fue que el juez federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, ordenó el ingreso al país de este contingente de 86 personas. El magistrado resolvió el ingreso vía terrestre en el marco de un rechazo al habeas corpus presentado por la organización civil "Apolo base para el cambio", con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que es presidida por Antonio Aimar Fratamico.



"A la frontera tenés que llegar con una autorización expresa de Migraciones que te permite transitar por el paso fronterizo, en virtud de las disposiciones que están en vigencia", señaló la secretaria de Cooperación Internacional. Y mencionó respecto a los jóvenes santafesinos que quedaron varados el sábado entre Uruguaiana (Brasil) y Paso de los Libres (Corrientes), que "llegaron a la frontera sin esa autorización. Nos anoticiamos por el periodismo, nos pusimos en contacto con los familiares e hicimos las gestiones con las autoridades nacionales", indicó la funcionaria.



Según se supo ahora deberán cumplir una cuarentena de 10 días en la provincia de Corrientes. Al mediodía de este miércoles estaban a la espera de los resultados de PCR para conocer su situación sanitaria.