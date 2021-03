Facebook e Instagram eliminaron una entrevista con el expresidente Trump

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las redes sociales Facebook e Instagram eliminaron una entrevista con el expresidente estadounidense Donald Trump, realizada por su nuera Lara Trump

Las redes sociales Facebook e Instagram eliminaron una entrevista con el expresidente estadounidense Donald Trump, realizada por su nuera Lara Trump, porque lo presentaba "hablando", cuando el ex mandatario está bloqueado desde el asalto al Capitolio del 6 de febrero último.



Simplemente "presentaba a Trump hablando" y por escuchar la "voz de Donald Trump", explicó Facebook en un correo electrónico interno, citado hoy por el New York Post.



A medida que las grandes empresas tecnológicas continúan su oferta para cancelar al magnate neoyorquino, el audio del podcast "The Right View With Lara Trump" fue retirado anoche de Facebook y, según los informes, luego fue eliminado por Instagram.





Ambos gigantes tecnológicos pertenecen el multimillonario norteamericano Mark Zuckerberg.



Lara Trump, quien colabora con Fox News, compartió una captura de pantalla de un correo electrónico enviado por un empleado de Facebook diciendo que la compañía anularía la entrevista, recogió la agencia de noticias ANSA.



"Nos estamos comunicando para informarles que eliminamos el contenido de la página de Facebook de Lara Trump que mostraba al presidente Trump hablando", se lee en el correo electrónico de la empresa.





El texto agrega que "de acuerdo con el bloqueo que colocamos en las cuentas de Facebook e Instagram de Donald Trump, el contenido adicional publicado (su voz) "será eliminado y dará lugar a limitaciones adicionales en las cuentas".



Facebook decidió bloquear a Trump "indefinidamente" después del luctuoso asalto del 6 de enero al Capitolio instigado por el propio exmandatario.



Trump también fue vetado permanentemente de Instagram, Twitter, Snapchat y YouTube después de los disturbios provocados por sus seguidores.

