Miércoles 31.03.2021

19:26

Las nuevas estimaciones de siembra que difundió el Departamento de Agricultura de Estados Unidos con previsiones menores a las proyectadas por los operadores motivaron el aumento.

Bolsa de Comercio La soja subió US$ 10 y el maíz US$ 8 en Rosario

Los precios de la soja y el maíz disponibles subieron hoy US$ 10 y US$ 8 respectivamente, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) apalancados por la nuevas estimaciones de siembra que difundió el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) con previsiones menores a las proyectadas por los operadores.

Así, por la soja con entrega inmediata la mejor oferta fue de US$ 330 por tonelada, US$ 10 por encima de la ronda de ayer. En tanto, por la oleaginosa en fábricas, la oferta alcanzó los US$ 332, equivalentes a $ 30.480 la tonelada.

En tanto, por el maíz con entrega inmediata, la mejor oferta alcanzó los US$ 203 por tonelada, US$ 8 por encima del día martes; misma oferta para las entregas entre el 15/4 y el 15/5 y la full mayo.

Por los contratos con entrega en junio la oferta mejoró US$ 5 hasta los US$ 195; mientras que con entrega entre julio y septiembre el precio fijado fue de US$ 190, también con mejora de US$ 5.

En el mercado de trigo no se registraron ofertas abiertas de compra por parte de la exportación en la rueda de hoy.

Por último, en el mercado de sorgo se ofrecieron nuevamente US$ 230 para la descarga entre mayo y julio de 2021.

No obstante, destacó la aparición de ofertas para el sorgo con entrega entre mayo y junio del 2022 en US$ 195 por tonelada.

Con información de Telam