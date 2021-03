https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Básquetbol Champions League Américas

Organización continental de FIBA resolvió no jugar pendientes y define clasificados a cuartos de final

A raíz de la grave situación epidemiológica en el continente sudamericano, las autoridades decidieron hoy no jugar los cotejos postergados de la tercera fecha de las zonas B y C

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

La organización continental de FIBA resolvió este miércoles no disputar los encuentros pendientes de la tercera ventana clasificatoria de la Básquetbol Champions League Américas (BCLA) y definir directamente por las posiciones que ocupaban los clasificados a cuartos de final de la competencia.

A raíz de la grave situación epidemiológica en el continente sudamericano, las autoridades decidieron hoy no jugar los cotejos postergados de la tercera fecha de las zonas B y C, que estaban programados para Río de Janeiro durante la semana pasada.

La Junta Directiva analizó la situación sanitaria imperante, según el “protocolo de regreso al baloncesto de FIBA, en el marco del COVID-19”, expresó en un comunicado. Tenés que leer Rubén Magnano ingresará al Salón de la Fama de FIBA

“Las restricciones en los estados de San Pablo y Río de Janeiro, que cerraron todas las actividades no esenciales, se suman ahora a las suspensiones de vuelos entre Argentina y Brasil”, indicó el comunicado

Además, el texto agregó como motivo de cancelación el “reciente confinamiento decretado en Chile”.

De esta manera ante “la compleja situación y de común acuerdo con los clubes participantes, se resolvió dar por finalizada la etapa clasificatoria para los Grupos B y C”.

Entonces, Quimsa de Santiago del Estero, campeón vigente, alcanzó el primer puesto en el grupo B y se clasificó a cuartos de final, del mismo modo que San Pablo.

Por la zona C, San Lorenzo (que lo había logrado por mérito deportivo) y Franca de Brasil son los que obtuvieron el pasaporte.

Ellos se suman a Real Estelí (Nicaragua), Caballos de Coclé (Panamá), Flamengo y Minas Tenis (ambos de Brasil), que consiguieron sus respectivas calificaciones en la cancha por las zonas A y D, respectivamente.

El próximo lunes 5 de abril, a las 16.00 de Argentina (14.00 de Miami), se efectuará el sorteo de emparejamientos para los play offs.

La definición se implementará en el modo Octogonal final, con sede única a resolver, entre los días sábado 10 y martes 13 de abril. Con información de Télam

