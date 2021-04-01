Se fue la segunda con goles para todos los gustos

En una jornada a pleno sol se pudo disputar en su totalidad la segunda jornada de divisiones inferiores e infantiles del primer torneo anual que organiza la Liga Santafesina.
Los niños y jóvenes disfrutaron de un día a pleno fútbol. Crédito: Flavio Raina
5ta División
VECINAL GÁLVEZ 1-0 EX CADETES
CICLÓN RACING 1-2 SAN CRISTÓBAL
EL QUILLÁ 4-0 LA PERLA
BELGRANO 2-1 SANTA ROSA
DEP. AGUA 1-1 EL CADI
ATENAS 1-2 COSMOS FC
NACIONAL 2-0 ATENEO
SANJUSTINO 0-1 UNIÓN
LOYOLA 5-4 DON SALVADOR
ALTO VERDE 0-2 GIMNASIA Y ESGRIMA
NEWELL´S 2-1 LA SALLE
ARGENTINO 6-1 LAS FLORES II
NUEVO HORIZONTE 0-3 PUCARÁ
LOS PIRATITAS 0-2 UNIVERSIDAD
COLÓN 3-1 BANCO PROVINCIAL
COLÓN SJ 9-0 DEF. DE PEÑALOZA
LOS CANARIOS 1-2 SPORTIVO GUADALUPE
6ta División
VECINAL GÁLVEZ 3-2 EX CADETES
CICLÓN RACING 3-0 SAN CRISTÓBAL
EL QUILLÁ 1-0 LA PERLA
BELGRANO 2-1 SANTA ROSA
DEP. AGUA FC 0-11 EL CADI
ATENAS 0-4 COSMOS FC
NACIONAL 2-2 ATENEO
SANJUSTINO 0-2 UNIÓN
LOYOLA 1-3 DON SALVADOR
ALTO VERDE 0-2 GIMNASIA
NEWELL´S 1-0 LA SALLE
ARGENTINO 6-1 LAS FLORES II
N. HORIZONTE 1-4 PUCARÁ
7ma División
VECINAL GÁLVEZ 5-1 EX CADETES
CICLÓN RACING 2-1 SAN CRISTÓBAL
EL QUILLÁ 0-1 LA PERLA
BELGRANO 2-1 SANTA ROSA
DEP. AGUA FC 3-2 EL CADI
ATENAS 0-6 COSMOS FC
NACIONAL 3-0 ATENEO
SANJUSTINO 0-1 UNIÓN
LOYOLA 2-0 DON SALVADOR
ALTO VERDE 1-4 GIMNASIA
NEWELL´S 0-1 LA SALLE
ARGENTINO SC 2-1 LAS FLORES II
N. HORIZONTE 1-4 PUCARÁ
8va División
SAN CRISTÓBAL 0-3 CICLÓN RACING
LA PERLA 0-3 EL QUILLÁ
SANTA ROSA 2-1 BELGRANO
EL CADI 1-4 DEP. AGUA FC
COSMOS FC 9-0 ATENAS
ATENEO 2-2 NACIONAL
EL POZO 3-0 ARROYO LEYES
UNIÓN 4-0 SANJUSTINO
DON SALVADOR 1-14 LOYOLA
GIMNASIA 4-0 ALTO VERDE
LA SALLE 5-0 NEWELL´S
INDEPENDIENTE 0-1 A. CABRERA
LAS FLORES II 0-2 ARGENTINO
PUCARÁ 9-0 N. HORIZONTE
UNIVERSIDAD 3-0 LOS PIRATITAS
BANCO PROVINCIAL 0-11 COLÓN
NOBLEZA 4-1 LOS JUVENILES
PEÑALOZA 1-7 COLÓN SJ
GUADALUPE 1-1 LOS CANARIOS
9na División
SAN CRISTÓBAL 0-4 CICLÓN RACING
LA PERLA 0-2 EL QUILLÁ
SANTA ROSA 1-0 BELGRANO
EL CADI 4-2 DEP. AGUA FC
COSMOS FC 4-0 ATENAS
ATENEO 1-0 NACIONAL
EL POZO 1-2 ARROYO LEYES
UNIÓN 6-0 SANJUSTINO
DON SALVADOR 0-5 LOYOLA
GIMNASIA 5-1 ALTO VERDE
LA SALLE 3-3 NEWELL´S
INDEPENDIENTE 2-1 A. CABRERA
LAS FLORES II 0-6 ARGENTINO
PUCARÁ 0-0 N. HORIZONTE
UNIVERSIDAD 12-0 LOS PIRATITAS
BANCO 0-7 COLÓN
NOBLEZA 5-1 LOS JUVENILES
PEÑALOZA 0-8 COLÓN SJ
GUADALUPE 0-3 LOS CANARIOS
10ma División
SAN CRISTÓBAL 1-3 CICLÓN RACING
LA PERLA 2-1 EL QUILLÁ
SANTA ROSA 3-4 BELGRANO
EL CADI 2-0 DEP. AGUA FC
COSMOS FC 9-0 ATENAS
ATENEO 2-1 NACIONAL
EL POZO 1-0 ARROYO LEYES
UNIÓN 6-2 SANJUSTINO
DON SALVADOR 2-4 LOYOLA
GIMNASIA 6-0 ALTO VERDE
LA SALLE 2-3 NEWELL´S
INDEPENDIENTE 0-1 A. CABRERA
LAS FLORES II 3-4 ARGENTINO SC
PUCARÁ 1-1 N. HORIZONTE
UNIVERSIDAD 4-2 LOS PIRATITAS
B. PROVINCIAL 0-11 COLÓN
NOBLEZA 0-3 LOS JUVENILES
PEÑALOZA 0-6 COLÓN SJ
GUADALUPE 5-2 LOS CANARIOS