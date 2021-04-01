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Jueves 01.04.2021 - Última actualización - 8:40
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Inferiores e Infantiles

Se fue la segunda con goles para todos los gustos

En una jornada a pleno sol se pudo disputar en su totalidad la segunda jornada de divisiones inferiores e infantiles del primer torneo anual que organiza la Liga Santafesina. 

Los niños y jóvenes disfrutaron de un día a pleno fútbol. Crédito: Flavio RainaLos niños y jóvenes disfrutaron de un día a pleno fútbol.
Crédito: Flavio Raina

Los niños y jóvenes disfrutaron de un día a pleno fútbol. Crédito: Flavio Raina



Inferiores e Infantiles Se fue la segunda con goles para todos los gustos En una jornada a pleno sol se pudo disputar en su totalidad la segunda jornada de divisiones inferiores e infantiles del primer torneo anual que organiza la Liga Santafesina.  En una jornada a pleno sol se pudo disputar en su totalidad la segunda jornada de divisiones inferiores e infantiles del primer torneo anual que organiza la Liga Santafesina. 

5ta División

VECINAL GÁLVEZ 1-0 EX CADETES

CICLÓN RACING 1-2 SAN CRISTÓBAL

EL QUILLÁ 4-0 LA PERLA

BELGRANO 2-1 SANTA ROSA

DEP. AGUA 1-1 EL CADI

ATENAS 1-2 COSMOS FC

NACIONAL 2-0 ATENEO

SANJUSTINO 0-1 UNIÓN

LOYOLA 5-4 DON SALVADOR

ALTO VERDE 0-2 GIMNASIA Y ESGRIMA

NEWELL´S 2-1 LA SALLE

ARGENTINO 6-1 LAS FLORES II

NUEVO HORIZONTE 0-3 PUCARÁ

LOS PIRATITAS 0-2 UNIVERSIDAD

COLÓN 3-1 BANCO PROVINCIAL

COLÓN SJ 9-0 DEF. DE PEÑALOZA

LOS CANARIOS 1-2 SPORTIVO GUADALUPE

 

6ta División

VECINAL GÁLVEZ 3-2 EX CADETES

CICLÓN RACING 3-0 SAN CRISTÓBAL

EL QUILLÁ 1-0 LA PERLA

BELGRANO 2-1 SANTA ROSA

DEP. AGUA FC 0-11 EL CADI

ATENAS 0-4 COSMOS FC

NACIONAL 2-2 ATENEO

SANJUSTINO 0-2 UNIÓN

LOYOLA 1-3 DON SALVADOR

ALTO VERDE 0-2 GIMNASIA

NEWELL´S 1-0 LA SALLE

ARGENTINO 6-1 LAS FLORES II

N. HORIZONTE 1-4 PUCARÁ

 

7ma División

VECINAL GÁLVEZ 5-1 EX CADETES

CICLÓN RACING 2-1 SAN CRISTÓBAL

EL QUILLÁ 0-1 LA PERLA

BELGRANO 2-1 SANTA ROSA

DEP. AGUA FC 3-2 EL CADI

ATENAS 0-6 COSMOS FC

NACIONAL 3-0 ATENEO

SANJUSTINO 0-1 UNIÓN

LOYOLA 2-0 DON SALVADOR

ALTO VERDE 1-4 GIMNASIA

NEWELL´S 0-1 LA SALLE

ARGENTINO SC 2-1 LAS FLORES II

N. HORIZONTE 1-4 PUCARÁ

 

8va División

SAN CRISTÓBAL 0-3 CICLÓN RACING

LA PERLA 0-3 EL QUILLÁ

SANTA ROSA 2-1 BELGRANO

EL CADI 1-4 DEP. AGUA FC

COSMOS FC 9-0 ATENAS

ATENEO 2-2 NACIONAL

EL POZO 3-0 ARROYO LEYES

UNIÓN 4-0 SANJUSTINO

DON SALVADOR 1-14 LOYOLA

GIMNASIA 4-0 ALTO VERDE

LA SALLE 5-0 NEWELL´S

INDEPENDIENTE 0-1 A. CABRERA

LAS FLORES II 0-2 ARGENTINO

PUCARÁ 9-0 N. HORIZONTE

UNIVERSIDAD 3-0 LOS PIRATITAS

BANCO PROVINCIAL 0-11 COLÓN

NOBLEZA 4-1 LOS JUVENILES

PEÑALOZA 1-7 COLÓN SJ

GUADALUPE 1-1 LOS CANARIOS

 

9na División

SAN CRISTÓBAL 0-4 CICLÓN RACING

LA PERLA 0-2 EL QUILLÁ

SANTA ROSA 1-0 BELGRANO

EL CADI 4-2 DEP. AGUA FC

COSMOS FC 4-0 ATENAS

ATENEO 1-0 NACIONAL

EL POZO 1-2 ARROYO LEYES

UNIÓN 6-0 SANJUSTINO

DON SALVADOR 0-5 LOYOLA

GIMNASIA 5-1 ALTO VERDE

LA SALLE 3-3 NEWELL´S

INDEPENDIENTE 2-1 A. CABRERA

LAS FLORES II 0-6 ARGENTINO

PUCARÁ 0-0 N. HORIZONTE

UNIVERSIDAD 12-0 LOS PIRATITAS

BANCO 0-7 COLÓN

NOBLEZA 5-1 LOS JUVENILES

PEÑALOZA 0-8 COLÓN SJ

GUADALUPE 0-3 LOS CANARIOS

 

10ma División

SAN CRISTÓBAL 1-3 CICLÓN RACING

LA PERLA 2-1 EL QUILLÁ

SANTA ROSA 3-4 BELGRANO

EL CADI 2-0 DEP. AGUA FC

COSMOS FC 9-0 ATENAS

ATENEO 2-1 NACIONAL

EL POZO 1-0 ARROYO LEYES

UNIÓN 6-2 SANJUSTINO

DON SALVADOR 2-4 LOYOLA

GIMNASIA 6-0 ALTO VERDE

LA SALLE 2-3 NEWELL´S

INDEPENDIENTE 0-1 A. CABRERA

LAS FLORES II 3-4 ARGENTINO SC

PUCARÁ 1-1 N. HORIZONTE

UNIVERSIDAD 4-2 LOS PIRATITAS

B. PROVINCIAL 0-11 COLÓN

NOBLEZA 0-3 LOS JUVENILES

PEÑALOZA 0-6 COLÓN SJ

GUADALUPE 5-2 LOS CANARIOS

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